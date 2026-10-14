Republica moldova. Platforma de taxi Yandex a obținut venituri de peste șapte milioane de euro într-un singur an din activitatea desfășurată în Republica Moldova. În același timp, firma sa locală ar fi raportat venituri zero. Guvernul anunță că va reexamina activitatea companiei și va decide ce măsuri sunt necesare după ce va primi rezultatele verificărilor. Autoritățile iau în calcul inclusiv eventualele riscuri pentru securitatea datelor cetățenilor și posibilele legături cu Federația Rusă.

Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul unei conferințe de presă din 14 octombrie. Oficialul a precizat că instituțiile statului monitorizează activitatea companiei, iar subiectul va reveni pe agenda Guvernului.

Întrebat de ce Yandex continuă să activeze în Republica Moldova, deși există semne de întrebare privind activitatea sa, Vladimir Bolea a amintit că autoritățile au început încă din 2025 să examineze companiile cu legături în Federația Rusă care ar putea fi vizate de sancțiuni.

Potrivit vicepremierului, verificările vor continua și în acest an. În funcție de rezultatele analizelor, autoritățile vor stabili ce măsuri pot fi aplicate.

„Subiectul va fi reanalizat la nivelul Guvernului. Pentru că, dacă vă amintiți, în 2025, au fost luate primele decizii și au fost făcuți primii pași în privința analizei companiilor din Federația Rusă care ar putea fi vizate de sancțiuni. În 2026, va continua analiza activității acestei companii, Yandex, pe teritoriul Republicii Moldova, vor fi trase concluzii și vor fi adoptate măsuri în baza deciziilor care vor fi luate la nivel executiv”, a declarat Vladimir Bolea.

Un alt semn de întrebare vizează datele personale ale utilizatorilor. Yandex Go colectează informații despre călători și șoferi, iar eventualul acces la aceste date din afara Republicii Moldova ridică probleme legate de securitatea lor.

Întrebat de ce autoritățile nu au intervenit mai devreme și dacă au fost evaluate aceste riscuri, ministrul a spus că verificarea activității agenților economici ține de competența instituțiilor abilitate. Guvernul așteaptă concluziile acestora înainte de a lua o decizie.

„Avem structuri abilitate pe teritoriul Republicii Moldova care fac analiza activității tuturor agenților economici. Acum, Guvernul Republicii Moldova așteaptă analiza structurilor de stat, iar în baza ei vor fi trase concluzii și vor fi luate decizii”, a afirmat viceprim-ministrul.

Grupul rus Yandex, care operează una dintre cele mai utilizate platforme de comandă a taxiurilor din Republica Moldova, ar fi obținut peste șapte milioane de euro într-un singur an. Informația este prezentată într-un document judiciar obținut de Europa Liberă.

În schimb, firma locală ar fi raportat venituri zero. Situația ridică întrebări privind modul în care sunt declarate și impozitate veniturile generate de cursele comandate prin aplicație.

Primii bani virați de companie la bugetul Republicii Moldova au ajuns în conturile statului la începutul lunii octombrie. Nu a fost vorba însă despre impozite, ci despre o amendă de aproape 40.000 de euro. Aceasta a fost achitată pe 5 octombrie din Emiratele Arabe Unite.

Sancțiunea fusese aplicată în 2025 companiei MLU B.V., firma din spatele aplicațiilor Yandex Go și Yandex Pro. Motivul a fost refuzul de a prezenta Consiliului Concurenței lista șoferilor din Republica Moldova care folosesc platforma.

În mai 2026, aceeași companie a fost amendată cu 100 de milioane de euro în Olanda, unde își are sediul. Sancțiunea a vizat stocarea pe servere din Rusia a datelor clienților și șoferilor din Norvegia și Finlanda.

Yandex Go este cel mai utilizat serviciu de comandă a taxiurilor din Republica Moldova. Potrivit Asociației Transportatorilor Auto în Regim de Taxi, prin intermediul platformei sunt efectuate zilnic aproximativ 40.000 de curse. Acestea reprezintă circa jumătate din totalul curselor din Chișinău.

Totodată, datele asociației, citate de Ziarul de Gardă, arată că impozitele neîncasate în 2025 din activitatea a cel puțin 1.400 de șoferi care aveau contracte prin firme din afara țării s-ar ridica la cel puțin 55 de milioane de lei.

În octombrie, trei centre de date ale Yandex au fost vizate de atacuri cu drone atribuite Ucrainei. Pe 12 octombrie, utilizatorii Yandex Go din Republica Moldova au întâmpinat probleme de funcționare a aplicației.

Începând cu 1 septembrie, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) au primit acces permanent la datele colectate prin aplicația Yandex Taxi, potrivit informațiilor publicate de presa rusă independentă. Măsura este prevăzută într-un decret semnat de premierul rus Mihail Mișustin. Instituția rusă a negat informațiile.

Accesul la aceste date ar putea permite identificarea unor informații despre utilizatorii aplicației, precum adresele, numerele de telefon și datele bancare. Riscurile sunt relevante și pentru cetățenii Republicii Moldova care folosesc serviciul, în cazul în care informațiile lor ar putea ajunge la autoritățile ruse.

Doi angajați ai Yandex au declarat pentru publicația Meduza, sub protecția anonimatului, că datele serviciului de taxi sunt păstrate în prezent în centre de date din Federația Rusă.

Potrivit acestora, compania deține trei astfel de centre, amplasate în regiunile Moscova, Reazan și Vladimir. Un al patrulea centru de date era în curs de finalizare în regiunea Kaluga.

Reprezentanții Yandex Go din Republica Moldova au declarat că serviciile de securitate ruse nu vor primi acces la datele utilizatorilor moldoveni.

Potrivit companiei, legislația Federației Ruse nu se aplică serviciului oferit în Republica Moldova, deoarece utilizatorii comandă curse și folosesc aplicația în afara teritoriului rus.

„Legislația Federației Ruse nu se aplică în cazul serviciului din Moldova și utilizatorilor săi, deoarece aceștia călătoresc și folosesc aplicația în afara Rusiei. Acest lucru nu se va schimba după 1 septembrie”, a transmis atunci serviciul de presă al Yandex Go.

Yandex Taxi face parte dintr-un grup internațional de tehnologie care oferă servicii de transport la comandă și soluții pentru livrarea alimentelor. Activitatea sa se extinde în mai multe regiuni, inclusiv în spațiul ex-sovietic, Europa de Est, Africa și Orientul Mijlociu.

Platforma de transport este prezentă în sute de orașe din diferite țări. În unele piețe, serviciul funcționează sub marca Yango.

În Republica Moldova, Yandex Taxi a fost lansat la Chișinău pe 24 iulie 2017, în perioada în care Igor Dodon era președintele țării. În 2020, serviciul s-a extins și în municipiul Bălți.