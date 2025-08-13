Colonelul Ioan Burdulea: Toți emanații Revoluției au fost trădători. Evenimentul istoric

Colonelul Ioan Burdulea a fost ofițer de informații în cadrul Unității Militare 0110, cunoscută și ca unitatea anti-KGB, responsabilă cu contraspionajul împotriva țărilor socialiste, în special a Uniunii Sovietice. În timpul Revoluției din decembrie 1989, el a ales să nu deschidă focul asupra populației, conform declarațiilor sale ulterioare.

După Revoluție, Burdulea a criticat vehement liderii care au preluat puterea, acuzându-i de trădare și de colaborare cu serviciile secrete sovietice.