EVZ Special
Colonelul Ioan Burdulea: Toți emanații Revoluției au fost trădători. Evenimentul istoric
Colonelul Ioan Burdulea a fost ofițer de informații în cadrul Unității Militare 0110, cunoscută și ca unitatea anti-KGB, responsabilă cu contraspionajul împotriva țărilor socialiste, în special a Uniunii Sovietice. În timpul Revoluției din decembrie 1989, el a ales să nu deschidă focul asupra populației, conform declarațiilor sale ulterioare.
După Revoluție, Burdulea a criticat vehement liderii care au preluat puterea, acuzându-i de trădare și de colaborare cu serviciile secrete sovietice.
El a susținut că persoane precum Ion Iliescu și Nicolae Militaru au fost implicate în acțiuni coordonate de Moscova pentru a prelua conducerea României post-comuniste. De asemenea, Burdulea a afirmat că adevărații teroriști din timpul Revoluției nu au fost identificați deoarece nu s-a dorit acest lucru de către noii lideri politici.
