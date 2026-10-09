Colecția CULISELE ISTORIEI propune un nou titlu remarcabil: Oppenheimer. Un prometeu american. De marți, 13 octombrie, la chioșcuri!

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Părintele bombei atomice

Colecția CULISELE ISTORIEI de la Editura Corint aduce la chioșcurile de ziare volumul Oppenheimer. Un prometeu american, biografia savantului considerat părintele bombei atomice.

La 16 iulie 1945, în deșertul din New Mexico, este testată în secret prima bombă atomică. Șocat de puterea distructivă a creației sale, J. Robert Oppenheimer, directorul Proiectului Manhattan, se dedică din acel moment luptei împotriva bombei cu hidrogen și a războiului nuclear. Fiind suspectat de activități comuniste de autoritățile americane, este persecutat de FBI, calomniat drept spion al Uniunii Sovietice și obligat să demisioneze din orice funcție publică. Repercusiunile se extind nemilos și asupra vieții sale private. Abia din 1963, după ce președintele Kennedy îl reabilitează, lumea întreagă îl va putea percepe într-o cu totul altă lumină, ca pe o personalitate emblematică a secolului al XX-lea.

Cartea, câștigătoare a Premiului Pulitzer, oferă o viziune intimă asupra celui mai cunoscut om de știință al generației sale – un personaj simbolic, în al cărui destin s-au împletit irevocabil triumful și tragedia.

Biografia semnată de Kai Bird și Martin J. Sherwin este rezultatul a 25 de ani de întâlniri cu rude, prieteni și colegi de-ai lui Oppenheimer, de trecere în revistă a mii de mărturii din arhive și colecții personale din Statele Unite și de peste hotare și de investigare a dosarelor FBI, cu scopul identificării documentelor relevante. „Cea mai bună carte care s-a scris vreodată despre Oppenheimer!”, consideră American Scientist, în timp ce Time a titrat: „O carte esențială!”. „Se citește ca un thriller captivant și, pe alocuri, terifiant”, a scris The Sunday Times și „O relatare magistrală a ascensiunii și a decăderii lui Oppenheimer, plasată în contextul deceniilor turbulente ale transformării Statelor Unite. Un adevărat tur de forță!”, a fost descrierea făcută cărții de Los Angeles Times Book Review.

Prin colecția „CULISELE ISTORIEI”, titluri atent selecționate și excelent traduse ale Editurii Corint ajung mai aproape de cititori. La fiecare două săptămâni, un nou volum vă așteaptă la chioșcurile de ziare din toată țara. Zece cărți pe care le poți aduna, una câte una, pentru a-ți construi propria colecție Corint Istorie.

Caută la chioșcuri, începând de marți, 13 octombrie, cartea Oppenheimer. Un prometeu american, un volum de peste 800 de pagini, acum la un preț special: 59.99 lei!

Cele 10 volume ale colecției