Istoria cafelei leagă pădurile Africii de comunitățile religioase din Yemen, cafenelele Imperiului Otoman și marile orașe europene. În spatele ceștii de dimineață se află secole de comerț, controverse, invenții și exploatare colonială. Povestea începe cu o legendă, dar continuă cu transformări care au schimbat obiceiurile lumii.

Înainte să ajungă pe mesele europenilor, cafeaua însoțea rugăciunile nocturne și aduna oamenii în locuri unde se schimbau vești și se discutau afaceri. Răspândirea ei a transformat atât regiunile în care era cultivată, cât și societățile care au adoptat-o.

Originea plantei trebuie deosebită de apariția băuturii de azi. Coffea arabica, specia aflată în centrul acestei istorii, provine din Africa. Grădinile Botanice Regale de la Kew indică un areal natural care cuprinde sud-vestul Etiopiei, estul Sudanului de Sud și o zonă din nordul Kenyei.

Cea mai cunoscută legendă vorbește despre Kaldi, un păstor etiopian care ar fi observat că animalele sale deveneau neobișnuit de energice după ce mâncau fructele roșii ale unui arbust. Descoperirea ar fi ajuns apoi la o comunitate religioasă.

Relatări asemănătoare apar într-un tratat publicat în 1671, la multe secole după epoca în care este plasată legenda. Nu se cunoaște cu certitudine persoana care a preparat prima cafea.

Repere istorice mai clare apar în secolul al XV-lea, în Yemen. Comunitățile sufite, aparținând tradiției mistice a islamului, foloseau cafeaua pentru a-și menține atenția în timpul rugăciunilor.

Cultivarea și comercializarea plantei au transformat regiunea într-un centru al răspândirii băuturii. Negustorii transportau boabele pe rutele terestre și maritime către alte orașe ale lumii islamice.

Un rol important l-a avut portul Mocha, de la Marea Roșie. Numele său a rămas legat de cafea, deși sensurile comerciale și culinare ale termenului s-au schimbat ulterior. Prin aceste rețele, băutura a ajuns spre Cairo, Levant și Istanbul.

În secolul al XVI-lea, cafeaua se răspândise în regiuni care corespund astăzi Egiptului, Siriei, Turciei și Iranului. Cafenelele deveneau spații de întâlnire: clienții discutau, ascultau muzică, jucau șah și aflau noutăți.

Succesul băuturii a provocat și controverse. Unii juriști religioși discutau dacă efectele sale stimulante erau compatibile cu regulile islamului. Autoritățile priveau cu neîncredere și adunările în care oamenii puteau vorbi liber. Potrivit unei prezentări istorice publicate de UNESCO, aceste dispute au însoțit răspândirea cafelei în Arabia, Egipt și Imperiul Otoman. Popularitatea ei a rezistat însă opoziției.

În secolul al XVII-lea, consumul de cafea s-a extins în Europa. Cafenelele au devenit locuri de conversație și schimb de informații, frecventate de negustori, oameni de litere și persoane interesate de viața publică.

Un exemplu este cafeneaua lui Edward Lloyd din Londra, menționată documentar în 1688. Localul era cunoscut pentru informațiile despre navigație și atrăgea proprietari de nave și căpitani. În jurul acestei comunități s-au dezvoltat activități de asigurare maritimă care au contribuit la apariția pieței Lloyd’s. Cafeneaua oferea astfel un loc în care informațiile comerciale circulau și se încheiau afaceri.

Cafeaua a pătruns în Țara Românească prin legăturile comerciale cu lumea otomană. Odată cu produsul au venit și obiceiurile de preparare și servire.

Potrivit prezentării istorice a Fundației Calea Victoriei, prima cafenea bucureșteană atestată documentar datează din 1667, din timpul domniei lui Radu Leon. Proprietarul era Kara Hamie, iar localul se afla în apropierea viitorului Han Șerban Vodă, în zona ocupată astăzi de Banca Națională.

În vremea lui Constantin Brâncoveanu existau deja și alte cafenele. Treptat, acestea au intrat în viața orașului, devenind locuri de întâlnire, polemică și circulație a știrilor.

Cererea europeană a încurajat extinderea culturilor. Spre sfârșitul secolului al XVII-lea, olandezii au dezvoltat plantații în Java. În secolul următor, cultivarea cafelei s-a răspândit și în coloniile din Caraibe și America de Sud. Pe numeroase plantații, producția depindea de munca robilor.

În Brazilia secolului al XIX-lea, cafeaua a devenit un pilon al economiei de export. Plantațiile din Valea Paraíba foloseau muncă în sclavie, într-un sistem dominat de mari proprietari.

Pe măsură ce cererea creștea și terenurile erau epuizate, producția s-a extins spre São Paulo. Istoria succesului comercial al cafelei cuprinde astfel și exploatarea oamenilor și transformarea peisajelor agricole.

Secolul XX a adus schimbări importante în prepararea cafelei. În 1908, Melitta Bentz, din Dresda, a dezvoltat un filtru folosind hârtie sugativă și un recipient perforat. Scopul era obținerea unei băuturi fără zațul care rămânea în ceașcă. În același an, dispozitivul a primit protecție ca model de utilitate în Germania.

O altă etapă importantă a venit din Italia. Mașina Gaggia Classica din 1948, prezentată în colecția muzeului MUMAC, folosea un mecanism cu levier pentru prepararea cafelei la presiune ridicată. Această tehnologie permitea obținerea stratului de crema asociat astăzi cu espresso. După secole în care negustorii schimbaseră geografia cafelei, inventatorii schimbau felul în care aceasta ajungea în ceașcă.