Republica Moldova. O construcție subterană veche a ieșit la iveală în orașul Leova raionul Hîncești, în timpul lucrărilor de reconstrucție a trotuarelor. Descoperirea nu va fi acoperită definitiv. Autoritățile locale au decis să păstreze intrarea în beciul istoric și să găsească o modalitate de a o pune în valoare. Planul este ca locul să devină un nou punct de atracție pentru turiștii care vizitează orașul.

Anunțul a fost făcut de primarul localității, Alexandru Bujorean, printr-o postare pe rețelele de socializare.

Potrivit edilului, lucrările de modernizare a trotuarului vor continua, însă soluția tehnică va fi adaptată pentru a nu afecta descoperirea. Pavajul urmează să fie montat pe o placă provizorie din beton. În acest fel, accesul către încăperea subterană va putea fi conservat.

Următoarea etapă presupune consultări cu Agenția Națională Arheologică. După obținerea coordonărilor necesare, administrația locală intenționează să amenajeze zona astfel încât beciul să poată fi valorificat din punct de vedere turistic.

Primarul Alexandru Bujorean a anunțat descoperirea și a explicat planurile autorităților locale.

„Încă un beci istoric, descoperit la Leova în proces de reconstrucție a trotuarelor. Această intrare va fi conservată, iar după coordonarea cu Agenția Națională Arheologică, această locație va deveni o nouă atracție turistică a orașului”, a scris edilul.

Acesta și-a încheiat mesajul cu o remarcă despre importanța descoperirii: „Istoria își face loc. Frumos!”

Deocamdată, autoritățile nu au prezentat detalii despre vechimea beciului, perioada în care a fost construit sau modul în care va fi amenajat pentru vizitatori. Aceste aspecte urmează să fie clarificate în urma consultărilor cu specialiștii.

Republica Moldova continuă să ofere surprize arheologice. În luna august, o așezare fortificată de mari dimensiuni a fost identificată în apropierea localității Gura Bâcului.

Descoperirea a fost făcută de specialiștii Agenției Naționale Arheologice, în cadrul unor cercetări desfășurate în zona unei necropole tumulare din a doua epocă a fierului. Noul sit completează informațiile despre trecutul regiunii Nistrului inferior. Totodată, acesta oferă indicii importante despre modul în care erau organizate comunitățile și sistemele lor de apărare în evul mediu timpuriu.

Cercetarea a inclus și o prospecțiune arheologică de suprafață pe teritoriul moșiei localității Gura Bâcului. Acolo, specialiștii au verificat o fortificație identificată anterior cu ajutorul unor imagini satelitare mai vechi.

Agenția Națională Arheologică a precizat că obiectivul cercetat are dimensiuni considerabile. „Cercetarea a vizat un obiectiv arheologic fortificat de mari dimensiuni, identificat anterior pe baza unor imagini satelitare mai vechi”, se menționează în comunicatul instituției.

În timpul examinării terenului, arheologii au adunat numeroase fragmente de ceramică. Materialele descoperite indică faptul că zona a fost locuită în perioade istorice diferite.

Unele fragmente datează din epoca târzie a bronzului și sunt asociate culturii Sabatinovka. Altele provin din perioada romană târzie și aparțin culturii Sântana de Mureș–Cerneahov. Au fost identificate și materiale din evul mediu timpuriu, încadrate în cultura Dridu.

Potrivit evaluărilor preliminare, fortificația și principala etapă de locuire a așezării ar putea aparține secolelor IX–X. Datarea urmează să fie susținută prin cercetări suplimentare.

Noul sit se află la aproximativ patru kilometri de așezarea medievală fortificată Calfa I – Cetățuie. Aceasta este situată în prezent pe teritoriul localității Varnița, din raionul Anenii Noi.

Cetățuia are, la rândul său, o istorie îndelungată de cercetare. Situl a fost studiat sistematic de arheologul Gheorghe Cebotarenko în anii 1960–1970. Ulterior, în 2020, Agenția Națională Arheologică a desfășurat aici lucrări de salvare arheologică.