Cod portocaliu de ninsori și viscol de la ANM. Care e prognoza pentru Capitală

România se confruntă cu un nou episod de instabilitate atmosferică, care aduce precipitații variate, intensificări ale vântului și condiții favorabile formării poleiului, atât în Capitală, cât și în mai multe regiuni ale țării. Mai multe zone ale țării intră sub incidența codurilor galben și portocaliu de viscol și ninsori, potrivit avertizărilor emise de meteorologii ANM.

Bucureștiul va avea parte de ploi, precipitații mixte și condiții favorabile formării poleiului până joi dimineață. Conform meteorologilor, marți, valorile maxime vor ajunge la 6–7 grade Celsius, în timp ce minimele pot coborî până la -3 grade. Cerul va fi predominant înnorat, sunt așteptate ploi, iar vântul va sufla slab și moderat. Pe timpul nopții pot apărea precipitații mixte.

Pentru ziua de miercuri, temperaturile se vor menține în jurul mediilor climatologice specifice perioadei, cu maxime de 5–6 grade și minime de până la -3 grade Celsius. Cerul va fi variabil în timpul zilei, însă în cursul nopții înnorările se vor accentua, fiind prognozate precipitații mixte și condiții de polei.

În finalul prognozei, ANM precizează că „pentru municipiul București nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică”.

În același timp, ANM a emis o avertizare meteorologică valabilă până joi dimineață pentru mai multe zone ale țării, unde sunt în vigoare coduri galben și portocaliu de viscol, ninsori și intensificări ale vântului.

În intervalul 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00, este activă o informare meteorologică generală. Sunt prognozate precipitații în majoritatea regiunilor, cu predominanța ploilor, dar și episoade de lapoviță și ninsoare în centru, est și sud-est. Cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp, iar în Carpații Meridionali și de Curbură la 15–30 l/mp. Izolat, se poate forma polei și ghețuș. Vântul va avea intensificări de 60–70 km/h în zonele joase și 90–100 km/h la peste 1500 de metri altitudine, unde va fi viscol.

În Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali sunt așteptate rafale de 60–85 km/h și un strat nou de zăpadă de 10–15 cm. De asemenea, în Banat, Oltenia, local în Transilvania, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei și nordul Dobrogei se vor înregistra intensificări ale vântului de 50–70 km/h.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să manifeste prudență și să evite deplasările în zonele montane afectate de viscol. ANM monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice și va actualiza avertizările în funcție de situația din teren.