Viscolul paralizează orașele din Nord-estul Statelor Unite. Haos în transportul public din New York

Nord-estul Statelor Unite se confruntă cu o furtună de iarnă de mare intensitate, generată de un sistem meteorologic descris de specialiști drept „bomb cyclone”, potrivit NWS.

Fenomenul aduce ninsori abundente, vânt puternic și condiții de vizibilitate extrem de redusă, afectând o arie extinsă, de la Virginia până în Maine.

Autoritățile au emis avertizări de viscol pentru peste 40 de milioane de persoane, în contextul în care prognozele indică acumulări semnificative de zăpadă.

Potrivit informațiilor transmise de presa americană, furtuna are potențialul de a produce cantități de zăpadă rar întâlnite în ultimii ani în unele regiuni. În zonele cele mai afectate, stratul de zăpadă ar putea ajunge la aproximativ doi metri.

Relatările subliniază amploarea fenomenului:

„Ninsoare potențial istorică: Un ciclon cu impact major lovește nord-estul, aducând ninsori abundente în zone de la Virginia până în Maine și plasând peste 40 de milioane de oameni sub avertizări de viscol.

Regiunile cele mai afectate ar putea vedea până la doi metri de zăpadă, iar peste un metru este așteptat în Philadelphia, New York și Boston — cele mai mari cantități din ultimii ani pentru unele zone.”

Meteorologii avertizează că intensificarea rapidă a sistemului de presiune scăzută favorizează precipitații consistente și rafale de vânt care pot depăși pragurile specifice viscolului.

Furtuna provoacă perturbări majore în transportul public și în traficul rutier și aerian. Vizibilitatea scăzută, combinată cu depunerile rapide de zăpadă, a determinat autoritățile locale să adopte măsuri restrictive și în New York.

A travel ban is in effect for most of Erie County, NY, on Sunday as a major winter storm brings gusty winds and several feet of heavy snow to Western New York. #NYwx pic.twitter.com/OPsuS91u8I — AccuWeather (@accuweather) January 14, 2024

Descrierea situației este redată astfel:

„Călătorii imposibile: Condițiile periculoase de tip whiteout au determinat suspendarea transportului public, interdicții de circulație și restricții de călătorie.”

Mai multe companii aeriene au anunțat anulări și întârzieri, iar operatorii de transport feroviar și metropolitan au redus sau oprit temporar serviciile în unele orașe. Pe șosele, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale.

Administrațiile locale monitorizează evoluția fenomenului și coordonează intervențiile pentru deszăpezire și menținerea serviciilor esențiale. Echipele de urgență sunt mobilizate pentru a răspunde eventualelor incidente, inclusiv pene de curent sau blocaje în trafic.

Școlile din mai multe state au anunțat închiderea temporară, iar centrele de adăpost sunt pregătite pentru situații de urgență. Furnizorii de energie electrică avertizează că vântul puternic și acumulările de gheață pot afecta rețelele de distribuție.

Serviciile meteorologice americane indică faptul că furtuna va continua să afecteze regiunea pe parcursul următoarelor ore, cu posibile variații în intensitate. Populația este îndemnată să urmărească actualizările oficiale și să respecte instrucțiunile autorităților.