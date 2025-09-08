Social Furtuni, ploi abundente și rafale de vânt. Harta cu Cod galben, emisă de ANM







Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă pe parcursul zilei. Conform prognozei, se așteaptă fenomene meteorologice deosebite în regiunile din Transilvania, Crișana și Maramureș, inclusiv ploi abundente, descărcări electrice și vânt puternic.

În aceste zone, condițiile meteo vor deveni instabile, iar local se vor semnala averse ce vor depăși 25-30 l/mp, precum și furtuni însoțite de intensificări ale vântului ce pot atinge viteze de 55-70 km/h. De asemenea, vor fi posibile descărcări electrice, iar în unele locuri pot apărea chiar și grindină de mici dimensiuni.

Potrivit ANM, în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și în zonele montane, vremea va fi marcată de perioade de instabilitate atmosferică, care, potrivit meteorologilor, sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu rafale ce vor atinge viteze între 50 și 70 km/h, și posibile fenomene de grindină.

În zilele următoare, meteorologii prevăd intensificarea fenomenelor meteorologice, cu precipitații semnificative ce vor afecta diferite zone din țară. Acestea vor apărea fie sub forma unor intervale scurte și intense de ploaie, fie prin acumularea unor cantități de apă pe o perioadă mai lungă.

Estimările arată că, în majoritatea regiunilor, cantitățile de precipitații vor varia între 15 și 20 de litri pe metru pătrat, iar în unele zone ar putea depăși 30-35 de litri pe metru pătrat. Aceste condiții de vreme rea sunt așteptate să persiste și în perioada următoare.

Conform prognozei ANM, ziua de 8 septembrie, între orele 12:00 și 23:00, va aduce temperaturi ridicate în Capitală. Vremea se va menține călduroasă, cu un cer variabil și vânt moderat, care va sufla ușor pe alocuri.

Vot fi temperaturi maxime de 30-31 de grade Celsius, marcând un nou interval de caniculă. Deși Bucureștiul nu se află sub incidența unor fenomene meteorologice extreme în perioada următoare, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că va monitoriza cu atenție evoluția condițiilor atmosferice, se arată în avertizarea meteorologilor.