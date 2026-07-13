Claudiu Târziu cere explicații Comisiei Europene privind interzicerea exporturilor de ovine și caprine din România

Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR din Parlamentul European, solicită explicații din partea Comisiei Europene după decizia de a suspenda exporturile de ovine și caprine din România până la 31 decembrie.

Potrivit acestuia, România ocupă locul al doilea în Europa ca efectiv de oi și capre, cu aproximativ 12 milioane de animale, însă de câteva săptămâni niciun exemplar nu mai poate fi exportat. Claudiu Târziu apreciază că măsura luată în urma identificării unui focar cu opt animale bolnave într-o localitate din județul Mureș, este disproporționată, amintind că inclusiv președintele ANSVSA ar fi exprimat aceeași opinie.

Europarlamentarul avertizează că blocarea exporturilor afectează grav crescătorii de animale și permite altor state membre ale Uniunii Europene să preia contractele și piețele externe, inclusiv din statele arabe. El afirmă că pierderile fermierilor se ridică deja la aproximativ 128 de milioane de euro.

În acest context, Claudiu Târziu anunță că va solicita Comisiei Europene să prezinte datele care au stat la baza deciziei de suspendare a exporturilor. Totodată, el cere aplicarea principiului regionalizării, astfel încât restricțiile să fie limitate la zona afectată de focar, iar restul țării să poată continua exporturile.

De asemenea, europarlamentarul solicită realizarea unui audit public asupra activității ANSVSA, pentru clarificarea informațiilor transmise autorităților europene și a momentului în care acestea au fost raportate. În paralel, el cere acordarea de compensații urgente fermierilor afectați de restricții.

„Oieritul românesc nu va pieri pe mâna unor incompetenți sau trădători, fără să facem nimic”, transmite Claudiu Târziu, subliniind că va continua demersurile pentru sprijinirea crescătorilor români.

Articol finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.