Civilizația Maya a avut 16 milioane de locuitori între anii 600 și 900 d.Hr.

O nouă cercetare a revizuit estimarea populației Maya de la 11 milioane la 16 milioane între anii 600 și 900 d.Hr., perioada cunoscută sub numele de Perioada Clasică târzie. Studiul a utilizat date lidar pentru a estima dimensiunea populației, obținute cu ajutorul unui avion echipat cu un aparat care emite impulsuri laser către sol pentru a crea hărți 3D ale unei zone.

Ruinele clădirilor de pe aceste hărți pot oferi indicii despre densitatea populației, pe care cercetătorii le pot extrapola pentru a obține numărul total al populației.

Câmpiile Maya, întinderi de teren împădurit care includ părți din Guatemala, Belize și Mexic de astăzi, erau întinderi de teren împădurit care includ părți din Guatemala, Belize și Mexic de astăzi. Civilizația Maya a atins apogeul între anii 250 și 900 d.Hr., numeroase orașe prosperând în Mesoamerica în acea perioadă.

Cercetătorii au crezut mult timp că civilizația era limitată la așezări împrăștiate, intercalate cu terenuri agricole în pădurile tropicale întinse din regiune. Cu toate acestea, noile cercetări arată că așezările Maya erau mult mai complexe și interconectate decât se credea anterior.

Cercetătorii au descoperit aceleași modele de construcție în zonele urbane și rurale, cu o piață publică centrală controlată de elită și zone rezidențiale și câmpuri agricole distribuite în jurul acestor piețe. Aproape toate clădirile descoperite cu ajutorul lidarului erau situate la o distanță de 5 km de o piață, ceea ce sugerează că populația rurală, care în general nu făcea parte din elită, avea acces la majoritatea aspectelor vieții civice și religioase.

Câmpiile nordice ale civilizației Maya erau mai urbanizate și mai dens populate decât se credea anterior, ceea ce explică creșterea estimată a populației. Noile estimări ale populației ridică noi întrebări cu privire la căderea civilizației între anii 800 și 1000 d.Hr., deoarece o populație mai mare ar fi putut agrava tulburările politice și problemele de mediu.

Astăzi, mulți mayași continuă să trăiască în Mesoamerica, inclusiv aproximativ 8 milioane în sudul Mexicului și America Centrală, potrivit Centrului de Cercetare Mesoamericană de la Universitatea din California, Santa Barbara, informează livescience.com.