Politica Băsescu, în vila pregătită pentru Iohannis. Pariul imobiliar al lui Ciutacu







Curtea Constituțională a României (CCR), a decis, după trei ani, că modificarea legislativă prin care fostului președinte Traian Băsescu i-au fost retrase anumite privilegii este neconstituțională. Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat aceată situație, menționând că decizia este „decentă”.

Ciutacu: Nu se fac legi împotriva unui singur om

Jurnalistul a declarat că decizia CCR de a-i reda fostului președinte drepturile de care fusese deposedat este justificată, în ciuda speculațiilor referitoare la sprijinul pe care acesta l-ar fi oferit în campania lui Nicușor Dan.

Acesta a menționat că fostul președinte a fost ales două mandate prin vot democratic, iar legea prin care i-au fost retrase drepturile ar fi fost făcută special pentru el.

„Într-o țară întreagă la minte, nu faci legi împotriva unui singur om. Și, drept vorbind, nici nu te apuci să te bați cu poliția politică la 30 de ani după ce l-ai împușcat pe odiosul dictator, dimpreună cu sinistra sa soție. Timp în care vlăstarele mlădioase ale fostei Securități au confiscat mediul economic și nu mai știu să țină șirul miliardelor acumulate.

Cu sprijinul sau complicitatea tuturor regimurilor politice postrevoluționare, inclusiv cel de tristă amintire al lui Băsescu. Politician pe care nu poți să-l scoți din cartea de istorie ca și cum n-ar fi existat. Ba a foarte existat, chiar prea mult după gustul meu, iar urmele trecerii sale prin cea mai înaltă poziție din stat se văd și acum”, a spsu acesta, potrivit romaniatv.net.

Băsescu, în vila pregătită pentru Iohannis

„Acum, dacă tot trebuie să rezolve Ilie Bolojan situația locativă a lui Traian Băsescu, cel mai haios ar fi să-i repartizeze, prin Regia Protocolului de Stat, faimosul Palat al Împăratului, viloiul ăla în care s-au investit milioane de euro pentru confortul familiei Iohannis.

Premise pentru asta sunt. Bolojan îl urăște sincer pe Iohannis pentru marginalizarea sa fățișă. Răzbunarea ar fi spectaculoasă, dar încruntatul de serviciu nu are imaginație și, în plus, un nou scandal public pe tema asta îi mai lipsește la începutul oricum tumultuos de mandat pe care-l are. Altfel, dacă inelul Arabalei m-ar putea transforma rapid și reversibil în ceva, aș vrea să fiu microfonul din telefonul mobil al lui Traian Băsescu. Și să înregistrez telefonul prin care eternul general Pahonțu i-l va da să-l întrebe slugarnic „cum facem, șefu’, cu dispozitivul de la SPP?”, a mai spus Victor Ciutacu.

Retragerea beneficiilor lui Băsescu, o decizie neconstituțională

CCR a hotărât, marți, că măsura prin care i-au fost retrase beneficiile lui Băsescu, în calitate de fost șef de stat, este neconstituțională. Decizia a fost adoptată în unanimitate de către judecătorii insituției.

Modificarea legislativă adoptată în 2021 și aplicată din 2022 interzicea acordarea anumitor privilegii foștilor președinți declarați în instanță colaboratori ai fostei Securități.

Fostul președinte a contestat această prevedere la Curtea de Apel București, iar sesizarea sa a fost admisă de Curtea Constituțională după trei ani. Ca urmare a deciziei din 1 iulie 2025, Băsescu poate beneficia din nou de drepturile prevăzute în Legea 406/2001 privind statutul foștilor șefi de stat, care includ: