Justitie Ciolacu a prezentat documente legate de zborurile cu avioanele de lux Nordis







Marcel Ciolacu a oferit recent clarificări importante legate de zborurile sale cu avioanele de lux ale companiei Nordis, răspunzând acuzațiilor care au apărut în spațiul public. Acesta a prezentat documente, facturi și chitanțe.

Marcel Ciolacu răspunde acuzațiilor și prezintă documente justificative

„M-ar fi afectat direct dacă aș fi încălcat legea, dacă aș fi știut că proprietarii Nordis fac parte din GIO,” a declarat Ciolacu, subliniind că nu avea cunoștință de implicarea acestora în activități ilegale. Premierul a adăugat că nu ar fi fost implicat în vreun act ilegal și că nu există dovezi care să susțină acuzațiile.

Verificări și clarificări privind actele și asigurarea de călătorie

Ciolacu a menționat și faptul că, deși a avut unele suspiciuni legate de actele promovate în Comisia Juridică de Laura Vicol, „Grupul PSD a făcut un audit și nu există nici o lege care să fi favorizat vreo companie sau vreun amendament care ar fi dus la o favorizare”. De asemenea, premierul a explicat că a fost nevoit să efectueze verificări suplimentare și să solicite clarificări în legătură cu o asigurare de călătorie, la care au apărut diferențe de an și curs valutar. „M-am dus la Buzău, am căutat arhivele, am cerut și o explicație de ce asigurarea era din alt an. De ce are alt curs (de schimb). E din partea companiei emitente ”.

Răspunsuri la atacurile publice și documente prezentate

În fața criticilor din spațiul public, Ciolacu a fost direct: „Aveți atâta ură față de mine de fiecare dată, eu necunoscând acest sentiment de ură.” În continuare, premierul a prezentat atât „vechea factură prezentată pe Tiktok”, cât și „chitanța” originală, explicând modificările legate de asigurarea de călătorie. „Am găsit factura originală și ați avut explicațiile de ce a fost la asigurare modificat anul și cursul valutar,” a adăugat el, subliniind că toate informațiile au fost clarificate și prezentate corect.