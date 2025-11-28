Cine i-a prezis lui Carmen Tănase că va avea succes nebun cu ”Flăcărica”

Carmen Tănase a avut un succes fulminant cu personajul ”Flăcărica”, însă la debutul serialului era sceptică. Un personaj extrem de cunoscut i-a prezis însă lucrurile vor merge foarte bine.

Actrița a povestit la un podcast faptul că a fost foarte mândră de rolul pe care l-a interpretat în ”Inima de țigan”. Cu toate acestea la începuturile filmărilor, actrița a recunoscut că nu era tocmai convinsă. Asta pentru că o astfel de telenovelă nu mai fusese niciodată pe micile ecrane din România.

”Niciodată nu mi-a fost rușine de rolul ”Flăcărica”. cum să-mi fie rușine, eu am fost foarte mândră de rolul acela. Se întâmplau lucruri extraordinare. Atunci s-a întâmplat ceva. Uite o să spun ceva. M-am întâlnit cu Neti Sandu când a început proiectul acesta. Eram foarte la început nici nu știam, pe ce lume suntem cum să facem”, a povestit artista.

De altfel, cunoscuta realizatoare a rubricii Horoscop i-a și explicat cum o să decurgă situația. ”Și am întrebat-o cum îmi merge. Și Neti mi-a zis: vezi că vei avea un an cum nu a mai fost de nu știu câte zeci de ani în zodia asta. Va fi un an extraordinar în care vei avea realizări, în care vei avea bani, faimă, în care… și mă uitam la ea și mă gândeam că-mi zice doar așa.

Că s-a întâlnit cu mine și na. Tăticule, așa a fost! Incredibil. Și după m-am întâlnit cu ea după niște ani și mi-a spus: ți-am zis că așa o să fie. Deci de acolo practic a țâșnit toată treaba”, a explicat Carmen Tănase.

Rolurile pe care Carmen Tănase și Gheorghe Visu le-au interpretat în bine-cunoscuta telenovelă au făcut istorie. Și în acest moment telenovela este apreciată ori de câte ori este redifuzată de postul care a produs-o.