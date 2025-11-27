Horoscopul lui Dom' Profesor,  28 noiembrie 2025. Sfatul Lupilor

28 noiembrie

Pe 28 noiembrie s-au născut Stefan Zweig, Claude Levi-Strauss, Friedrich Engels, Alberto Moravia, Mariana Nicolesco, Colea Răutu, Cornel Regman, Jean Bart, Traian T. Coşovei.

Nimic important în calendarul creștin-ortodox, Sfinții Arsenie de la Prislop, Ştefan cel Nou şi Irinarh dar în "Kalendar" începea o perioadă foarte importantă în viaţa dacilor.

Am mai spus-o şi o s-o repet mereu, repetiţia este mama învăţăturii. Şi învăţătura asta nu cred că v-a mai repetat-o cineva, era interzis să dezvolţi istoria dacilor şi mai ales să faci legături, conexiuni cu religia creştină. Este o zi de sărbătoare adugată celor trei zile tradiţionale de serbare a Anului Nou dacic.

Să ne amintim, că ieri, americanii de origine română, rudele, finii mei, un clan întreg, împreună cu americanii vechi, cu toţii, au sărbătorit “Thanksgiving” în adaptarea mea, "Mulţumire pentru Graţia Divină". Moarte curcanilor! Când am închis articolul nu ştiam încă ce culoare are curcanul "graţiat" de Preşedinte!

Astăzi, vineri, 28 noiembrie este "Black Friday", singura şi adevărata! Să nu credeţi că sunt un călugăr mizantrop. O să cobor din sihăstria mea, în Vălenii de Munte, ca să iau parte la cumpărăturile cu reduceri. Am văzut prin cataloagele unor supermarketuri nişte oferte interesante. Rămâne de văzut dacă sunt şi adevărate!

Acum mii de ani, în ziua care corespundea zilei de 28 noiembrie dacii împărţeau ziua în trei, după modelul egiptean adus de Zamolxe. Nu, nu se mai ştie cum se numeau, nu se mai ştie calendarul dacic şi denumirea constelaţiilor. Nu vă luaţi după cine ştie ce fabulaţii - s-a uitat şi gata! Dar poate, câţiva... ne mai aducem aminte, de unele, de altele!

Vedeţi, există un aliaj puternic între credinţele dacilor şi creştinism. Se numeşte Legea Veche, Tradiţia.

Se ştie că ceva important se întâmpla în ziua de 28 noiembrie! Dar ce? Rugăciuni colective pe platoul Bucegilor? Ridicol şi comic în acelaşi timp... sau reclamă turistică!

Valea Prahovei nu a avut nicio importanţă în antichitate! Ia spuneţi-mi, câte dave şi castre romane sunt pe Valea Prahovei?

Această vale de bogătani şi fiţoşi a devenit importantă şi s-au făcut lucrări de drumuri şi construcţii moderne după stabilirea Castelului Regal Peleş la Sinaia. Deci, foarte recent!

Altele erau văile de legătură folosite frecvent între centrul Daciei fortificat de munţi şi restul ţării. Alţii sunt Munţii dacilor şi în alt loc este Peştera lui Zamolxe! Munţii Bucegi, Sfinxul, Babele - mă faceţi să râd, ca reclamă turistică este foarte bună, ca şi cea a peşterii Polovragi. Dar aceste eresuri, aceste reclame turistice au şi ele geniul lor, pentru că ocultează locurile care nu trebuie pângărite ci păstrate cu iubire, chiar cu gelozie şi multă discreţie.

Ei, dar ce făceau dacii pe 28 noiembrie? Păi, se trezeau, beau cafeaua, se urcau în Audi şi plecau la biroul corporatist. Asta fac astăzi! Pentru ca să vă intre bine în cap, noi suntem dacii, nu suntem nici romani sau... cumani! S-a demonstrat şi ştiinţific prin analiza genomului. Dar sutele de ani de intoxicaţie în care Şcoala Ardeleană a avut un rol important, nu se uită uşor. Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, teza purităţii latine a poporului român a servit unui scop politic imediat, dar ne-a împins în capacana străinilor răuvoitori, pentru că a distrus adevărul ştiinţific, dovezile materiale despre daci şi continuitatea noastră aici, de zeci de mii de ani!

Acum două-trei mii de ani se strângea sfatul "bărbaţilor tari", tarabostes. Dimineaţa, când răsărea soarele, într-un loc ştiut astăzi doar de câţiva, mai puţini de degetele de la două mâini... Probabil la Rumi Dava, aici, peste deal… sau, nu, în altă parte !

Îşi aminteau de cei trecuţi anul acela în Ţara lui Zamolxe şi râdeau cât puteau şi îşi aminteau de curajul şi cinstea, dar şi de snoavele şi păcălelile pe care le făceau vitejii care nu mai erau printre ei.

Apoi, în jurul unui foc puternic, începea fiecare să spune ce a făcut şi a dres tribul lui, ce a strâns, câtă carne a afumat, câte lemne au de foc, câte sfere de aur şi argint au adus, câte animale au şi de ce mai au nevoie. Câți prunci s-au născut, câte case noi s-au construit. Se completau rezervele, se făceau schimburi, se împărţea rezerva regelui către cei mai oropsiţi de soartă. Trebuiau să facă faţă iernii celei cumplite. Cu toţii!

Apoi la masa de la amiază aveau loc profeţiile. Fiecare spunea ce crede el că o să se întâmple în anul ce va să vie. Se făceau scenarii, se discuta despre expediţii de vânătoare şi de posibile năvăliri ale unor "popoare ce trăiau pe cal". Se numărau de câte arme au nevoie, de cât fier, aramă, bronz. Se plănuia călătoriile de negustorie la coloniile greceşti.

Seara era dedicată zeilor. Sacerdoţii rostogoleau sfere mari de aur şi argint către peştera lui Zamolxe, la lumină făcliilor. De aceea se făceau sfere metalele preţioase, pentru că nimeni nu trebuia să ştie drumul şi intrarea în peşteră, doar câţiva sacerdoţi.

Plata pentru nemurirea rasei! Şi chirie pentru speranţă, pentru încă un an de viaţă al tuturor dacilor!

Sfatul avea loc cu trei zile înaintea Anului Nou dacic, unele surse spun că făcea parte din serbările anuale.

Dacii purtau rar podoabe, tot aurul şi argintul, toate bogăţiile, bijuteriile, pietrele preţioase, capturi, erau dedicate zeilor şi depozitate în peştera lui Zamolxe. Tezaurul sacerdoţilor. Un popor liber, eliberat de lanţurile lăcomiei şi ale bogăţiei, "cei mai drepţi şi mai viteji dintre traci"!

Nu începeţi să vă plângeţi că am decăzut şi că toţi tinerii se poartă rău şi au figuri de interlopi. Nu, nu am decazut, doar ne-am prostit şi sălbăticit, dar asta pentru o perioadă, doar. Au fost multe perioade în istorie de acest fel, dar mereu ne-am amintit cine suntem!

Undeva în interiorul inimii poporului rămâne mereu viu focul Lupilor de Foc, al Filipilor, sau Martinilor, pentru că astăzi, 28 noiembrie, zi mistică şi ciudată, avea loc Sfatul Lupilor. Aşa se chema!

Haideţi la sfat, Lupilor, să vedem cum să scăpăm şi de data asta!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi nu trebuie să vă gândiţi în mare, deocamdată doar la cei dragi, la familie şi prieteni! Sfătuiţi-vă cu cei dragi, din jur! „Small is beautiful!” Chuck Norris are scara completă: „familia, prietenii, ţara”!

Păcat că eroul atâtor „facts” are o anumită vârstă, a înţelepciunii. Dacă era mai tânăr, poate îl alegeam pe el preşedinte, îi acordam cetăţenia, atunci ruşii şi Vladimir Vladimirovici, în special, cu pretenţiile lui de karateka „the best, money can buy”, ar fi avut o problemă! Maaaare...

Vinerea seară era dedicată, în timpurile civilizate ale secolului XX vizionării de filme ”horror”. Pe undeva am un DVD cu capodopera filmelor horror, ”Păsările”. Un film alb-negru al lui Alfred Hitchcock, din anul 1963, cu Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette și tânara, pe atunci, Veronica Cartwright. Dacă nu-l găsesc o să mă uit la ”Nord, prin Nord-Vest” regizat tot de Alfred Hitchcock, cu Cary Grant, Eva Marie Saint și James Mason în rolurile principiale. Este și o recomandare, dacă vreți să vedeți filme bune într-o seară de vineri.

Să nu uităm că timpul nostru este limitat, folosiți-l cu iscusință, chiar dacă mai avem o șansă, speranța că mâine este o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 noiembrie 2025

BERBEC Îţi faci prea multe griji pentru cei din jurul tău. Pot să se descurce după cât de abili sunt, selecţia naturală socială funcţionează! Trebuie să ai mai multă încredere în capacităţile lor. Este o zi în care nativii din Berbec trebuie să lase pe altă dată ambiţiile profesionale şi încăpăţânările nemotivate. Este o vreme umedă şi foarte rece şi genul acesta de climă nu îţi prieşte. Cruţă-ţi forţele, nu intra la uzură nici fizică şi nici mentală. Eforturile pe care le faci, din ambiţie şi mândrie te sleiesc de putere şi te fac vulnerabil(ă).

TAUR Dă curs la ceea ce e bine pentru tine, pentru familie şi prieteni. Ai nevoie de mai multă energie, de mai mult efort. Azi poţi să prevalezi printr-un raport optim între activitate şi odihnă. Nu te îndulci la proiecte noi, mai ales în domenii aiurea, elitiste sau foarte tehnologice, eventual de înaltă tehnologie. Este şi un aspect ilegal, sau juridic, în toată povestea asta, dar este pe termen lung şi nu este major. Sfaturile stelelor sunt să nu faci promisiuni şi să nu rişti nimic în această zi de vineri, Black Friday. Este doar o zi, trece!

GEMENI Nu te mai lăsa speriat de ştirile negative, care au scop doar să-ţi controleze viaţa prin frică. Dar primeşti şi veşti, unele bune, de la familie, prieteni. Lucrurile pot să fie şi normale! Este o zi din multele pe care o să le mai ai. Amână, dacă poţi! Limitează-te doar la activităţile curente, întâlneşte doar oameni cunoscuţi, eventual verificaţi şi/sau devotaţi şi care în mod logic nu pot să-ţi facă probleme prea mari. Poate te duci pe seară la sală...

RAC Dacă ai un prag de trecut, îndrăzneşte, ai curaj, astăzi poţi să ai succes, foloseşte-ţi imaginaţia! Luna, patroana ta astrologică, te favorizează astăzi cu darul intuiţiei şi al inspiraţiei. Sunt doua probleme principale – spun Venus şi Marte – de care depind cursul zilei de astăzi. Cel puţin un raspuns pozitiv, cu siguranta. Mai sunt inca doua-trei situatii care evolueaza bine – poate nu chiar cum te asteptai, dar cu putin efort, reuşeşti. Daca vrei sa incepi ceva, orice, şi/sau sa provoci nişte deplasări de oameni si obiecte – cea mai buna zi este ziua de astazi.

LEU Trebuie să dai dovadă de calm şi tact ca să poţi rezolva o problemă, o situaţie, care pare dificilă. Nu te repezi, gândeşte-te bine, ia toţi factorii în consideraţie şi poţi reuşi! Ai o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv, sau cu motiv evident, ca se apropie sărbătorile de iarnă. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la şcoală. Nu uita că ceea ce este important pentru tine, poate să nu fie interesant pentru cei din jur.

FECIOARĂ Nu te lăsa, nu conta prea mult pe promisiunile diplomatice de la serviciu. Se apropie sărbătorile de iarnă, ce mai, au venit, trebuie să faci economii, să ai un plan de rezervă, planul “B”! Cu toate că vremea şi vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, astăzi te distrezi şi te simţi bine. Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine si anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru ca te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de analiză şi sinteză.

BALANŢĂ Concentrează-te mai mult, mai ales pe interesele tale. Uneori eşti neglijent şi uituc. Se pare că şi astăzi! Organizează-te, nu pierde timpul, bea o cafea, sau mai multe, fii energic! Lasă medicamentele şi remediile neprescrise deoparte şi mai ales continua căutare a adevărului: tot nu ai ce face cu el, nici nu te eliberează, nici nu te face mai puternic, ci doar te doare. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. Poţi să primeşti o veste despre nişte realizări mici, dar care pot să te bucure mult.

SCORPION Conjunctura este favorabilă. Planurile tale par să înceapă să prindă contur. Nu chiar aşa cum ţi-ai dori, nimic şi nimeni nu este perfect, dar totul pare că se sfârşeşte cu un happy-end! Astăzi poţi reuşi ceva mai bine în activităţi legate de mărfuri şi bunuri de consum. Foloseste-ţi cu isteţime resursele pe care le ai şi nu împrumuta bani. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Nu lua bârfele şi zvonurile în serios. Lucrurile devin mai interesante, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor!

SĂGETĂTOR Astăzi ai înclinaţia să fabulezi inutil şi să înfloreşti lucrurile, să te apuce poezia! Revino la datele de bază, lasă imaginaţia pe altă dată, sunt situaţii de rezolvat, grele şi serioase. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen foarte lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Sanatatea este bună, eşti usor obosit sau obosită şi începi să-ţi pui unele întrebări şi nici nu prea ai mult chef de efort. Aşa că un somn bun şi cu visuri frumoase poate deveni programul tău politic.

CAPRICORN La serviciu nu te lăsa atras în probleme mărunte, mari consumatoare de timp, care obosesc, dar nu produc nimic concret. E momentul să planifici vacanţa de Crăciun şi să faci programul! Conjunctura astrologică indica mai multe posibilitaţi să ieşi din criza de timp in care te-ai bagat cu obisnuita ta comoditate şi dorinţă de a face lucrurile bine şi chiar perfecte! Posibile schimbări şi veşti plăcute. Fii la obiect în ceea ce vrei sa spui. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce.

VĂRSĂTOR Zi relaxantă, interesantă, chiar plăcută! Exprimă-te clar, propriu, exact, aşa vei da impresia de sensibilitate, sinceritate şi căldură sufletească. Eşti favorizat în domeniul sentimental. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implica total. Nici nu poţi, nu te lasă caracterul. Şi bine faci! Unele surprize plăcute, dar până la urmă previzibile – din partea copiilor sau a fraţilor mai mici. Sau a animăluţelor de companie! Cheltuielile şi veniturile sunt dezechilibrate in bugetul tau personal – in perioada zilei de astăzi cam arunci cu banii, dar acum, că ţi-am atras atenţia, poate devii mai temperat!

PEŞTI Se anunţă o zi foarte bună. Dar, trebuie să dai dovadă de cumpătare şi echilibru. Nu te aventura, atenţie la frig, ceaţă, umezeală şi alunecuş, polei. Iarna nu are suflet şi nicio filozofie! Cruţă-te de eforturi mari. După excesul de comunicare speculativă, din zilele trecute, te retragi treptat astăzi în apele liniştite, confortabile ale lipsei verbului. Poate pentru că eşti martor la unele evenimente mai puţin plăcute pe care nu poţi să le controlezi. Aşa că te poţi refugia în viitor făcând planuri de Crăciun!