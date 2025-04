International Cine a fost geniul cu cel mai mare IQ. Fascinanta poveste a lui William James Sidis







William James Sidis este considerat de mulți specialiști drept una dintre cele mai inteligente ființe umane cunoscute vreodată. Deși nu există o măsurătoare oficială unitară a coeficientului său de inteligență, estimările specialiștilor variază între 250 și 300. Mult peste nivelul atribuit unor figuri celebre precum Isaac Newton sau Albert Einstein, conform analizei publicate de All That's Interesting.

Născut la 1 aprilie 1898, în Boston, Massachusetts, Sidis a fost un copil prodigiu care a atras atenția comunității academice încă din primii ani de viață.

William James Sidis a început să citească The New York Times la doar 18 luni

La doar 18 luni, conform relatărilor părinților și surselor contemporane, putea citi fluent ziarul The New York Times. La doar 8 ani, William James Sidis stăpânea fluent opt limbi: engleză, latină, greacă, franceză, rusă, germană, ebraică și turcă.

Mai mult, a inventat o limbă proprie numită Vendergood, bazată pe latină și greacă, dar influențată și de germană și franceză. Această limbă avea un sistem gramatical complex, incluzând opt moduri verbale, și utiliza un sistem numeric în baza 12.

La 11 ani ținea prelegeri în fața profesorilor

La 11 ani, a fost admis la Universitatea Harvard, devenind unul dintre cei mai tineri studenți din istoria instituției. A ținut prelegeri de matematică în fața profesorilor și a studenților mai în vârstă, abordând subiecte avansate precum patru-dimensionalitatea și logica matematică.

Deși avea toate premisele pentru o carieră academică excepțională, Sidis a ales o cale diferită. După o scurtă perioadă ca lector la Rice University, a renunțat la activitatea didactică și s-a retras din lumina reflectoarelor.

A ales să publice lucrări importante sub umbrela pseudonimelor

A lucrat în posturi administrative modeste și a publicat diverse lucrări sub pseudonime, multe dintre ele axate pe teme de istorie, limbaj, transport urban și cosmologie. Unele dintre aceste lucrări nu au fost niciodată recunoscute oficial ca fiind ale lui.

A lucrat în posturi modeste și a publicat lucrări sub diverse pseudonime, precum Frank Folupa și John W. Shattuck. Printre lucrările sale se numără The Animate and the Inanimate (1925), unde a explorat concepte de cosmologie și termodinamică, și The Tribes and the States, o istorie a triburilor native americane și a influenței lor asupra formării Statelor Unite.

Potrivit biografiei detaliate în mai multe lucrări academice, retragerea sa din viața publică s-a datorat atât presiunii intense la care a fost supus în copilărie, cât și dorinței personale de a duce o viață liniștită, departe de așteptările societății.

A făcut 18 luni de închisoare pentru violență

În 1919, Sidis a fost arestat pentru participarea la o paradă socialistă de 1 Mai în Boston, care a degenerat în violențe. A fost condamnat la 18 luni de închisoare în baza Legii Sedition Act din 1918. În timpul procesului, Sidis a declarat că nu este de acord cu Primul Război Mondial și a exprimat vederi socialiste și ateiste. Ulterior, a dezvoltat o filozofie libertariană bazată pe drepturile individuale și continuitatea socială americană. ​

Moartea geniului a trecut neobservată

William James Sidis a murit în 1944, la doar 46 de ani, în urma unei hemoragii cerebrale. Moartea sa a trecut aproape neobservată, iar numele său a fost uitat treptat de publicul larg. Cu toate acestea, interesul pentru personalitatea sa a crescut în ultimele decenii, odată cu apariția mai multor studii și articole care reevaluează contribuția sa intelectuală.