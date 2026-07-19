Cheloo a urcat din nou pe scenă, la câteva săptămâni după episodul în urma căruia a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Voila, iar apariția sa de la concertul susținut pe Arena Națională a atras atenția fanilor.

Artistul a cântat alături de trupa Paraziții, însă mulți dintre cei prezenți au remarcat schimbarea sa fizică și atitudinea mai rezervată față de aparițiile publice.

Evenimentul a avut loc în cadrul unui concert desfășurat pe Arena Națională, la aproximativ o lună după incidentul din iunie, când rapperul Cătălin Ștefan Ion, cunoscut sub numele de scenă Cheloo, a ajuns în atenția autorităților în urma unui episod petrecut la Spitalul Municipal Câmpina și la Spitalul de Psihiatrie Voila.

Revenirea pe scenă este importantă deoarece reprezintă prima apariție publică majoră a artistului după acel moment intens mediatizat.

În luna iunie, Cheloo a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Voila din județul Prahova. Ulterior, în timpul transferului către Spitalul Municipal Câmpina pentru evaluarea unei leziuni superficiale în zona gâtului, artistul a încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului.

Poliția a intervenit, iar acesta a fost imobilizat și transportat înapoi la spital. Autoritățile au precizat atunci că nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională.

Cazul a generat numeroase reacții în spațiul public, iar imaginile surprinse în timpul intervenției au circulat pe rețelele sociale și în presa națională. Ulterior, mai multe instituții media au relatat că artistul a rămas internat sub supraveghere medicală pentru o perioadă.

La concertul de pe Arena Națională, Cheloo a evoluat alături de colegii săi din Paraziții, însă mulți dintre cei prezenți au comentat că artistul pare vizibil schimbat față de aparițiile sale anterioare.

Pe rețelele sociale au apărut numeroase imagini și înregistrări video, iar o parte dintre admiratori au remarcat faptul că rapperul pare mai slab și mai retras decât în trecut.

În același timp, concertul s-a desfășurat fără incidente, iar prestația formației a fost primită pozitiv de publicul prezent.

Până în prezent, Cheloo nu a oferit explicații publice detaliate despre perioada petrecută în spital și nici despre starea sa actuală de sănătate. De asemenea, nu au fost comunicate oficial informații suplimentare privind tratamentul urmat sau durata internării.

Din informațiile făcute publice la momentul incidentului rezultă că artistul a fost evaluat și monitorizat medical, iar autoritățile au precizat că intervenția polițiștilor a avut ca scop prevenirea producerii unor incidente în timpul transferului dintre unitățile medicale.

Apariția de pe Arena Națională marchează revenirea lui Cheloo în fața publicului după una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani.

Deși schimbarea fizică a fost remarcată de numeroși spectatori, artistul și-a continuat activitatea muzicală, iar concertul s-a desfășurat în condiții normale.