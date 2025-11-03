Cenzură în literatura medicală. Corecțiile privind intervențiile de gen nu sunt acceptate

Unele dintre cele mai prestigioase reviste medicale refuză să publice corecții la articole care conțin afirmații demonstrabil false despre „medicina de gen”.

Acesta este principalul rezultat al studiului realizat de Dr. J. Cohn, autor al lucrării „Cenzurarea dezbaterii esențiale în cercetarea medicinei de gen”.

Cohn menționează că există „dovezi cu certitudine scăzută sau foarte scăzută privind beneficiile intervențiilor medicale de gen” – inclusiv în prevenirea suicidului – o concluzie care reflectă și revizia Cass publicată anul trecut.

În ciuda acestor date, revistele medicale academice continuă să publice afirmații care nu sunt susținute de dovezi solide.

Din 2022, când aceste informații au apărut în reviste precum JAMA, The New England Journal of Medicine și Pediatrics, Cohn a trimis cereri de corecție, o practică normală în cadrul peer review-ului.

Editorii răspundeau adesea prin afirmații privind încrederea lor în articolele publicate și prin exprimarea unor îndoieli privind rigurozitatea studiilor citate de Cohn.

Într-un caz, corespondenții revistei JAMA Surgery au solicitat informații personale intruzive pentru a procesa trimiterea sa, fără a oferi garanții privind securitatea datelor. În cele din urmă, lipsa răspunsului din partea redacției („ghosting”) a devenit norma.

Cohn subliniază că multe publicații și ghiduri medicale afirmă că majoritatea beneficiarilor intervențiilor medicale de gen sunt mulțumiți și că ratele de regret sunt scăzute, deși nu există date fiabile centralizate.

În plus, se susține că aceste intervenții reduc rata suicidului, în timp ce alternativele non-chirurgicale, cum ar fi psihoterapia, sunt rareori prezentate.

„Revizuirile sistematice … găsesc o încredere limitată până la foarte limitată că estimările de beneficiu din intervențiile medicale de gen … sunt probabil să corespundă rezultatelor reale.” „Critici … care încearcă să rectifice astfel de afirmații sunt frecvent respinse.”

Cohn a publicat, de asemenea, patru critici pe PubPeer, un site dedicat peer review-ului post-publicare. Toate au fost acceptate și publicate în câteva zile, însă la o lună distanță, toate cele patru au fost șterse în cinci minute și marcate ca respinse, fără nicio explicație.

O parte a problemei identificate de Cohn este implicarea organizației World Professional Association for Transgender Health (WPATH) în procesul de stabilire a standardelor pentru „medicina de gen corectă”.

Aceasta promovează intervenții chirurgicale la adolescenți și a susținut, în mod controversat, recunoașterea „eunucului” ca identitate de gen.

Site-ul organizației a găzduit conținut care includea materiale considerate deranjante, inclusiv un folder intitulat „erotica” ce conținea materiale despre castrarea băieților.

Continuarea publicării în reviste de prestigiu a articolelor ce conțin afirmații contestabile sau demonstrabil false, fără acceptarea corecțiilor, poate afecta încrederea în literatura medicală.

Graham Linehan, critic al ideologiei trans, afirmă despre intervențiile lui Cohn: