Cel mai mare aeroport din lume, cât 14.000 de terenuri de fotbal, va fi dat în folosință în 2030

Cel mai mare aeroport din lume va avea o suprafață de aproximativ 14.000 de terenuri de fotbal la un loc. Proiectul promite să redefinească standardele în materie de transport aerian, logistică și infrastructură, fiind conceput pentru a gestiona un flux uriaș de pasageri și marfă, informează fosterandpartners.com.

Arabia Saudită a dat startul unui proiect ambițios ce vizează transformarea transportului aerian global: construcția celui mai mare aeroport din lume. Viitorul Aeroport Internațional „Regele Salman”, care urmează să fie inaugurat în 2030, va fi amplasat în paralel cu baza actualului Aeroport „Regele Khalid” din Riad (Riyadh).

Noul aeroport ar urma să acopere o suprafață totală de 57 de kilometri pătrați. Din această suprafață, 12 kilometri pătrați vor fi dedicați zonelor comerciale, oferind facilități moderne pentru pasageri și oportunități de afaceri.

Proiectul face parte din strategia de dezvoltare economică a regatului și urmărește să transforme Riadul într-un important hub de transport și comerț internațional.

Potrivit estimărilor, capacitatea anuală de pasageri va crește semnificativ, de la nivelurile actuale la 120 de milioane până în 2030, la de 185 de milioane până în 2050.

Odată finalizat proiectul, numărul total al decolărilor și aterizărilor din regat ar urma să depășească un milion de operațiuni pe an, comparativ cu aproximativ 211.000 în prezent. Investiția necesară pentru această dezvoltare este evaluată la aproximativ 30 de miliarde de dolari.

Aeroportul va fi extins semnificativ, trecând de la două la șase piste paralele, toate construite în jurul Aeroportului Internațional Regele Khalid deja existent. Suprafața totală a noului complex va fi comparabilă cu dimensiunea insulei Manhattan din New York.

Proiectul a fost realizat de renumita firmă britanică de arhitectură Foster + Partners, recunoscută pentru lucrări emblematice precum Battersea Roof Gardens sau stadionul Wembley.

Noul aeroport va fi dotat cu tehnologii avansate, incluzând sisteme de iluminat cu climatizare controlată. Pasagerii vor beneficia de multiple zone de relaxare, magazine diverse, spații verzi atât interioare, cât și exterioare, alături de ferestre panoramice mari, perfecte pentru a admira avioanele.

Aeroportul a fost anunțat în 2022 și face parte din programul „Saudi Vision 2030” al Prințului Moștenitor Mohammed bin Salman, care își propune să transforme Riadul într-un centru major pentru transport, comerț și turism.

Tot în planul acestei strategii, se va deschide la finalul acestui an orașul de divertisment Qiddiya, care va găzdui un parc tematic, o impresionantă cascadă subacvatică și patru atracții ce au stabilit noi recorduri mondiale, printre care se numără cea mai înaltă cascadă din lume, cel mai lung și cel mai mare roller-coaster de pe planetă.