Monden Cel mai greu moment din cariera Lorei. Cum a trecut artista peste situație







Lora a făcut declarații neașteptate referitoare la perioada în care a fost membru al juriului la emisiunea Next Star, menționând că producătorii au decis să o înlocuiască. Conform spuselor sale, acest lucru s-a întâmplat înainte ca contractul semnat de ea să ajungă la final.

Un moment greu din cariera artistei

„Vreau să spun ceva. N-am mai spus-o până acum. Înainte să mă căsătoresc cu o lună, cred, am primit un mesaj care a contat foarte mult pentru mine, de la prezentatorul unei emisiuni unde s-a întâmplat nenorocirea și unde am fost jignită, umilită, spuse lucruri complet neadevărate, ceva foarte rău.

Pe mine cel mai tare m-a durut că mama, care se lupta cu cancerul, că recidivase și făceam radioterapie cu ea, primea cele mai îngrozitoare mesaje. Și durerea ei… de-aia mi-e greu să iert, real, pentru că ea nu mai e. Și lucrurile s-au întâmplat, deja”, a declarat Lora la Fresh by Unica.

Lora: „Am simțit că e o nedreptate”

Artista a discutat despre alte momente dificile din viața ei, inclusiv perioada în care făcea parte din juriul emisiunii Next Star difuzată pe Antena 1. Deși contractul a fost semnat pentru încă un sezon, cântăreața a spus că a fost dată afară. Lora a simțit că a fost nedreptatățită, în contextl în care și alți membri ai juriului aveau probleme personale.

„Eu eram semnată la Antena 1 pentru că eram cu Next Star și aveam șase sezoane semnate și după al cincilea sezon, a început tot tărăboiul ăsta. Eram în juriu cu Connect-R și cu Pepe, care și ei aveau tot felul de chestii pe partea amoroasă, tot felul de bârfe, tot, știți, scandalurile cu Pepe. Dar mie când mi s-a întâmplat, eu am fost dată afară. Mie mi s-a întrerupt contractul și am suferit foarte mult.

Am simțit, în primul rând, că e o nedreptate, în al doilea rând, pentru mine era foarte important să mă vadă mama. Adică eu simțeam că asta este felul meu de a-i aduce ei bucurie, să mă vadă că sunt bine, ea urmărea emisiunea. Pe mine m-a durut foarte tare, că am simțit că sunt dată la o parte. Deși nu mi s-a spus niciodată că ar fi ăsta motivul, eu așa am simțit”, a mai adăugat artista.

„Încă simt că nu sunt suficient de bună pentru oameni”

Lora a declarat că perioada respectivă a fost extrem de grea pentru ea, întrucât trebuia să rămână puternică în fața mamei sale, care lupta cu boala. Deși au trecut zece ani de atunci, artista a recunoscut că este încă afectată de comentariile rele de la acea vreme.

„Persoanele care au spus și la alte emisiuni de tabloid, care acum nu mai sunt, nu mai există niciuna din aceste două emisiuni, și-au cert iertare de la mine. Și e mare lucru ca niște bărbați să facă chestia asta.

Nu știu ce știți voi despre bărbați, dar eu știu despre bărbați că sunt foarte orgolioși și nu acceptă să recunoască. Faptul că am avut o apropiere, pe mine m-a ajutat foarte mult și m-a liniștit. Chiar dacă a venit după 10 ani, a contat”, a mărturisit artista.

„A fost o perioadă grea, o traumă foarte mare. Încă simt că nu sunt suficient de bună pentru oameni doar pentru faptul că ei pot atât de ușor să creadă lucruri negative, indiferent câte lucruri am făcut eu în viață și câte lucruri fac, încă după atâta timp sunt jignită.

Mă afectează că nu e doar despre ce mi s-a întâmplat mie sau ce crede lumea despre mine, ci cât de ușor pot fi oamenii manipulați sau convinși de ceva negativ despre o persoană. E foarte simplu. Asta mă sperie, de fapt”, a adăugat Lora.