Social Cel mai ambițios proiect din ultimii 30 ani, gata anul viitor. România va avea cel mai modern obiectiv din Europa







Centrala de la Mintia va fi gata până în 2026. Proiectul a atins deja 75% din finalizarea primului ciclu, iar la mijlocul anului viitor, întreaga centrală cu ciclu combinat va fi completă, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, în urma vizitei sale de joi pe șantier.

Centrala de la Mintia, cel mai ambițios proiect din ultimele trei decenii

Centrala de la Mintia este considerată cel mai mare proiect din ultimele trei decenii. Este vorba despre o centrală pe gaz, cea mai mare și mai modernă din Europa, cu o capacitate de 1734 MW.

„La Mintia se ridică cel mai mare proiect energetic din ultimii 35 de ani din România: cea mai mare și mai modernă centrală pe gaz din Europa, cu o putere instalată de 1734MW, tehnologie Siemens de ultimă generație, investiție de peste 1,4 miliarde EUR. Am fost aici acum un an și jumătate, când șantierul era aproape la zero. Astăzi, proiectul este deja la 75% cu primul ciclu, iar la jumătatea anului viitor întreaga centrală cu ciclu combinat va fi gata”, a postat pe Facebook, Burduja.

500 de muncitori activi mențin ritmul

După vizita de joi, Sebastian Burduja afirmă că ritmul lucrărilor este excelent, având aproape 500 de muncitori activi și peste 200 de firme românești implicate în întregul proiect.

„Au fost deja multiple premiere: transporturi agabaritice, demontarea și reasamblarea turbinelor Siemens pe poziție finală, timpul record de finalizare a multor componente esențiale. (...) Ce urmează? În decembrie, conform graficului actual, prima turbină de aproape 600MW va fi gata, în ianuarie-februarie încă o turbină identică și, în iulie 2026, aici vom avea toți cei 1734MW în producție. În paralel, Transgaz lucrează - ca de obicei - foarte serios pentru a aduce aici magistrala de gaz până în octombrie”, adaugă ministrul Energiei.

Burduja: La Mintia vom folosi inclusiv gazul românesc din Neptun Deep

El afirmă că 2025 va fi cel mai favorabil an pentru sectorul energetic românesc de la 1989 încoace, având cele mai multe grupuri noi finalizate și integrate în sistemul energetic național.

„La 31 mai, deja aveam 594MW noi puși în funcțiune anul acesta. Vrem să depășim 2000-2500MW până la sfârșitul anului. Ce înseamnă asta? Fiecare MW nou în sistem e șansa românilor și a companiilor românești de a plăti facturi mai mici. Energie sigură, producție în bandă. Și la Mintia vorbim de mulți, de foarte mulți megawați. Mai mult, la Mintia vom folosi inclusiv gazul românesc din Neptun Deep pentru a produce energia de care avem nevoie”, a mai transmis Sebastian Burduja pe rețeaua de socializare