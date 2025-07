Social Cea mai îngustă mașină electrică. Proiectul unui mecanic italian







Un mecanic italian, Andrea Marazzi, a realizat un proiect unic în lume, transformând un Fiat Panda clasic într-o mașină extrem de îngustă, cu o lățime de doar 50 de centimetri.

Cea mai îngustă mașină din lume

Folosind materiale de la un model din 1993, Andrea a modificat manual mașina, păstrând o parte importantă din designul original. Această creație a fost intens urmărită pe rețelele de socializare, precum TikTok și Instagram, iar proiectul a fost finalizat recent.

Vehiculul este echipat cu un singur far frontal, două semnalizatoare și toate cele patru roți, însă cu o lățime impresionantă ce-l face unic pe piață.

O viziune devenită realitate

Andrea Marazzi a împărtășit entuziasmul său pentru proiectul inovator, declarând: „Totul a început de aici. De la autodistrugerea noastră, dar mai ales de la o idee nebunească. Imaginație, răbdare și zile întregi de muncă. Un an de tăieturi, suduri, greșeli și râsete. Un an în care am urmărit ceva ce nimeni nu a făcut vreodată: cel mai îngust Fiat Panda din lume. Astăzi nu mai este doar o viziune, ci ceva real. Este aprins, puternic... și se adresează milioanelor de oameni.” Acest proces intens reflectă pasiunea și devotamentul pentru inovare și transformare.

Tehnologia ascunsă: un sistem ingenios pentru un motor compact

Mașina este dotată cu un sistem de propulsie electrică de 24V, care surprinde prin modul de funcționare neconvențional. Andrea explică: „Toată lumea crede că motorul se află sub capotă. Vă înșelați. Motorul spate, tracțiunea spate are o singură roată. Cealaltă roată acționează ca o frână.”

În plus, motorul nu este plasat în față, ci este montat pe roata stânga spate, iar frâna se află pe partea dreaptă spate, în timp ce controlul direcției rămâne în partea frontală a mașinii. Această soluție tehnică face din proiectul lui Andrea o demonstrație remarcabilă de creativitate și inginerie, scrie express.