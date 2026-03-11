Monden

Ce spune Serghei Mizil ar fi făcut în locul lui Victor Ponta

Ce spune Serghei Mizil ar fi făcut în locul lui Victor PontaSerghei Mizil. Sursă foto: Facebook
Serghei Mizil a povestit la un podcast că dacă în locul Irinei Ponta era fata lui în situația din Dubai, nu ar fi stat cu mâinile în sân. Acesta spune că el ar fi ”făcut urât”.

Serghei Mizil până la capăt pentru fiica lui

Mizil adaugă că nu ar fi stat pe gânduri dacă una dintre fiicele lui ar fi fost în locul Irinei Ponta. Acesta a spus că nu ar fi fost atât de reținut ca Ponta.

Serghei Mizil

Serghei Mizil. Sursa foto: Instagram

”Dacă era fata mea, făceam urât. Omul a fost din punctul meu de vedere foarte reținut, nici nu a vrut să vorbească. A vorbit doar puțin. Dar nu se poate așa ceva, să te răzbuni pe un copil, adică răutatea asta. Nu înțeleg de ce trebuie să vii cu răutatea asta”, a explicat Serghei Mizil.

”Nu te poți răzbuna pe un copil”

Tirul a continuat în același sens. Omul de afaceri a spus că nu există din punctul lui de vedere, niciun motiv care să ducă la o astfel de acțiune. ”Eu înțeleg, ești pus de afară, de la Macron sau cum nămol îl cheamă, ești cu cine vrei tu, nu mă interesează pe mine. Dar nu te răzbuni pe un copil, măi frate. Din punctul meu de vedere”, a mai spus Serghei.

 Președinte post-mortem

Pe de altă parte, Mizil a mai spus că este intrigat de faptul că lumea pare să fie condusă de ură. ”Nu se poate așa ceva, eu nu am văzut niciodată. Mă intrigă lumea care este violentă și mă măscărește. Că am furat cu ei că țin cu ăia, că nu știu ce.

Eu nu țin cu niciun partid, că dacă țineam cu vreunu mă înscriam că m-au curtat toate. Eu o să fiu președintele țării post mortem”, a încheiat omul de afaceri.

