Încă un denunț penal împotriva Oanei Țoiu. Șefa Externelor, acuzată că a blocat repatrierea fiicei lui Ponta

Avocatul Adrian Cuculis a depus un denunț penal la Parchetul General împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, acuzând-o de abuz în serviciu în legătură cu gestionarea repatrierii cetățenilor români din Dubai, după atacurile cu rachete lansate de Iran la sfârșitul lunii februarie 2026.

Denunțul a fost înaintat Parchetului General și Direcției Naționale Anticorupție și vizează deciziile ministrului care, potrivit avocatului, au favorizat motive de imagine personală în detrimentul protecției unui minor vulnerabil.

Potrivit denunțului, în perioada 28 februarie – 7 martie 2026, Iran a lansat rachete balistice asupra Dubaiului și Abu Dhabi, vizând inclusiv aeroporturi și structuri civile de importanță majoră. Situația a generat un risc imediat pentru cetățenii români aflați în zonă, iar Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu, avea obligația legală de a organiza repatrierea acestora prin celula de criză și filiera consulară.

Cazul central al denunțului îl reprezintă Irina Ponta, o minoră de 17 ani, fiica fostului premier Victor Ponta, care se afla în consulatul României din Dubai. Avocatul Cuculis susține că, deși minorul îndeplinea toate criteriile de vulnerabilitate prevăzute de lege și trebuia protejat de autoritățile române, ministrul de Externe ar fi dispus refuzul imbarcării acesteia într-un zbor de repatriere.

Conform denunțului, refuzul a fost motivat de presupusa „vulnerabilitate de imagine” a ministrului, situație care ar evidenția folosirea poziției publice pentru avantaje personale și afectarea intereselor minorului.

Avocatul arată că această decizie contravine legislației române privind protecția minorilor și activitatea consulară, inclusiv Legea 62/2019, Legea 272/2004 și HG 16/2017, care definesc responsabilitățile Ministerului de Externe și drepturile cetățenilor români aflați în situații de criză internațională.

Denunțul îl impută ministrului Toiu Oana Silvia infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 2 Cod Penal, raportat la art. 13 indice 2 Legea 78/2000, pentru că, în exercitarea atribuțiilor sale, ar fi refuzat protecția unui minor neînsoțit, generând un prejudiciu semnificativ și încălcând drepturile legale ale persoanei.

Avocatul susține că decizia ministrului a fost luată pe considerente politice, pentru a evita expunerea imaginii proprii, și nu pe baza nevoilor reale de protecție ale minorului.

În plus, denunțul subliniază că minorul fusese prezent în consulat și că informațiile privind prezența sa erau cunoscute autorităților române. Astfel, completarea unui formular electronic nu putea constitui motiv legal pentru refuzul imbarcării, iar orice decizie contrară reprezintă o încălcare directă a legii.

Avocatul Cuculis propune mai multe acțiuni pentru susținerea acuzațiilor:

Audierea consulului general Viorel Riceard Badea;

Verificarea corespondenței dintre MAE și consulat;

Obținerea listei pasagerilor zborului de repatriere și analiza locurilor goale;

Percheziții informatice;

Audierea ministrului Țoiu Oana Silvia.

Denunțul solicită Parchetului General și DNA să dispună cercetarea în rem a faptelor, atribuirea răspunderii penale ministrului și, dacă este necesar, ridicarea imunității parlamentare.

Adrian Cuculis este cel de-al doilea avocat care a depus la DNA un denunț împotriva ministrului Oana Țoiu. Acțiunea a fost depusă ieri, 10.03.2026 și a fost înregistrată la DNA Structura Centrala.

Denunțul vizează modul în care ministrul de externe „a dispus, manageriat și implicat în problema repatrierii romanilor aflați în Dubai cu ocazia izbucnirii conflictelor armate ce au avut bilanț cu pierderi omenești si vatamari corporale”.

„În disonanță cu alte păreri, apreciez că în raport de modul de organizare al MAE si al responsabilităților si prerogativele conferite de către lege ministrului de Externe, fapta de care se poate face vinovata dna Toiu este de abuz in serviciu in forma autoratului si nu instigare la abuz in serviciu având in vedere că toată coordonarea se face vertical de la Ministru spre consulate, conform legii. Ridicarea imunității a fost ceruta in denunț ca o consecință normala a perchezitionarii dispozitivelor ministrului in vederea stabilirii cu exactitate a modului de comunicare cu palierele inferioare”, a spus avocatul.