Politica

Oana Țoiu va participa la dezbaterea din Parlament privind repatrierea românilor din Orientul Mijlociu

Oana Țoiu. Sursă foto: Facebook
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va participa miercuri la ședința Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, convocată pentru a analiza situația românilor rămași în mai multe state din Orientul Mijlociu și modul în care se desfășoară operațiunile de repatriere. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea.

Oana Țoiu, invitată la discuțiile din Parlament

Andrei Țărnea a oferi detalii despre prezența ministrului de Externe la ședința comisiilor parlamentare pentru politică externă. Acesta a mai precizat că este posibil ca participarea sa să aibă loc fizic, nu prin videoconferință.

„Asta nu ştiu, dar, fiind în Bucureşti, bănuiesc că fizic. Dar, încă o dată, nu pot să spun ca o confirmare 100%, pentru că nu ştiu”, a precizat Ţărnea.

Ședința din Parlament este programată pentru a clarifica modul în care autoritățile gestionează situația cetățenilor români aflați în zone afectate de conflict și pentru a prezenta măsurile adoptate pentru aducerea acestora în țară.

Parlament

Parlament. Sursa foto: INQUAM Photos/George Călin

Consultări între Ministerul de Externe și Guvern

Întrebat dacă ministrul de Externe a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre operațiunile de repatriere a românilor din regiune, purtătorul de cuvânt al MAE a declarat că aceste consultări fac parte din procedura obișnuită în astfel de situații.

„Este rolul Ministrului de Externe să consulte prim-ministrul Guvernului, respectiv preşedintele, şi celelalte instituţii implicate în acest efort. Deci nu am nicio îndoială că i-a informat pe aceştia despre situaţia politică din regiune şi eforturile legate de repatrierea cetăţenilor români”, a declarat acesta.

În același timp, Andrei Țărnea a menționat că nu poate confirma dacă în aceste discuții au fost abordate cazuri individuale.

„Dacă mă întrebaţi dacă au vorbit despre un caz particular, am îndoieli”, a adăugat el.

Oana Țoiu și consulul Viorel-Riceard Badea, invitați la dezbatere

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaților va analiza miercuri situația cetățenilor români aflați în state din Orientul Mijlociu și procedurile de repatriere organizate de autorități.

La ședință au fost invitați să participe ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, dar și consulul României în Emiratele Arabe Unite, Viorel-Riceard Badea, pentru a prezenta informații despre intervențiile diplomatice și logistice realizate în această perioadă.

2
