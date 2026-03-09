Oana Țoiu are apartament în Grecia, cum are Ponta în Dubai. Ambele, locuri periculoase

În scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta, s-a vehiculat informația că fostul premier are un apartament în Dubai, iar fata trebuia să stea acolo, dacă nu exista avion. Susținătorii acțiunii MAE probabil nu știau că și Oana Țoiu are un apartament în Grecia, unde, în caz de conflict, nu ar fi normal să-i rămână fetițele doar pentru că au un acoperiș deasupra capului.

Turcia si Grecia se luptă pe căi diplomatice, de mult timp, pentru insula Cipru. Rachete iraniene au fost lansate către bazele militare britanice din Cipru, conform ministrului apărării din Marea Britanie. Azi, o rachetă iraniană a fost doborâtă de sistemul NATO deasupra Turciei. Președintele Erdogan a avut o reacție și a atenționat că escaladează războiul din Golf.

În weekend, Turcia anunța că va trimite, luni, șase avioane de vânătoare F-16 la baza din Ciprul de Nord, ca parte a măsurilor de securitate și ca să contracareze cele 4 avioane de război trimise de Grecia. Este unul din exemplele de amenințare reală că lucrurile o pot lua razna.

În aceste condiții extrem de incerte, dar periculoase, Doamne ferește!, Oana Țoiu nici în vacanță nu poate să meargă în Grecia cu fetițele, că e greu cu repatrierea. Presa, cu siguranță, o va apăra și va condamna autoritățile statului, dacă vor proceda ca în cazul Irina Ponta.

Oana Țoiu, salvată de ONG-uri și de politică

Pentru o tânără care a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării – Universitatea București – în 2009, fără masterat, și care nu a profesat în presă niciodată, cariera politică a propulsat extrem de sus. Oana Țoiu a intrat în politica mare în anul 2018, ca membru PLUS, partidul lui Dacian Ciloș,.

Wikipedia consemnează că fostul premier al României Victor Ponta a susținut, în septembrie 2025, că Oana Țoiu ar fi făcut un program de internship la Guvernul României, în perioada în care el era prim-ministru. Nu există, însă, nicio dezmințire din partea ministrului USR.

În 2014, Oana Țoiu a fost la un curs în Rusia, la Moscova, la 2 luni după Anexarea Crimeii de către Federația Rusă, consemnează aceeași sursă. A explicat însă că în perioada respectivă societatea civilă din mai multe ţări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte, şi acesta a fost şi cazul vizitei sale. Făcea parte din rețeaua internațională eBay Hub și a susținut niște cursuri pentru tineri și studenți.

Până s-a înscris în primul partid, Oana Țoiu a lucrat pentru niște ONG-uri, din care cele mai cunoscute sunt Active Watch și Ashoka.

Țoiu a fost aleasă deputat la alegerile din 2020, pe lista Plus, iar la cele din 2024 pe lista USR. Atunci a împrumutat partidul cu 50.000 de lei, conform declarației de avere, și a început ascensiunea ei în politică.

Averea Oanei Țoiu și a partenerului ei este considerabilă

Țoiu este, din ianuarie 2025, ministru de Externe în Guvernul Bolojan. Are 41 de ani, nu e căsătorită, deși are două fetițe cu Ciprian Alexandru Stănescu. În declarația de avere pentru anul 2024, deputata de atunci a trecut și veniturile partenerului.

Lidera USR are, potrivit declarației de avere, completată în ianuarie 2025, un apartament cumpărat în Grecia, iar în conturi a adunat aproape 120.000 de lei. Din indemnizația de deputat, Țoiu a primit în 2024 peste 140.000 de lei, adică aproape 12.000 de lei pe lună.

Averea imobiliară a cuplului Țoiu-Stănescu constă într-un teren intravilan de 270 mp, apartamentul din Atena, unul în București, plus o casă în Capitală. Nu dețin mașini sau bijuterii.

Toate achizițiile s-au făcut după ce Oana Țoiu a intrat în politica mare, adică 2018 – aderarea la Plus. Partenerul ei, care a rămas ancorat în mediul ONG-urilor este cel care adduce venituri considerabile. În anul 2024, a câștigat 95.000 de euro.

Cine este partenerul de viață a șefei de la Externe

Ciprian Alexandru Stănescu este președintele unei organizații care oferă consultanță și susținere pentru ONG-uri și companii. A absolvit Central European University, instituție fondată și susținută de Soros, și a lucrat la Ashoka, organizație care a beneficiat de finanțări din rețeaua Soros, conform Bugetul.ro.

În 2011, Stănescu a reprezentat Aspen Institute la „Black Sea NGO Forum”, o conferință susținută de USAID (agenția oficială de influență externă a guvernului american) și de Open Society Institute – organizația-fanion a lui Soros, conform BZI.

Stănescu a activat ca și Oana Țoiu în cadrul Active Watch, într-un proiect de monitorizare media pentru întocmirea de rapoarte despre presa din România, care a implicat colaborări punctuale cu Ministerul Afacerilor Externe.

Conform unui CV invocat și publicat de avocatul și fostul senator PD-L Iulian Urban, Ciprian Stănescu a lucrat 12 ani la Ashoka și Aspen Institute. Este membru în consiliul director al Rethink Romania și profesor la The Entrepreneurship Academy, unde predă despre sustenabilitate, ESG și trenduri. Deține un master în Științe Politice de la Central European University.