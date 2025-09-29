Ce pensie are, de fapt, Serghei Mizil: Nu știu cum trăiesc oamenii cu atât

Serghei Mizil este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România și a fost mereu în atenția publicului. El a declarat de multe ori că a avut „noroc” la bani, dar nu a urmărit niciodată să „îi adune cu orice preț”. Invitat într-o emisiune de televiziune, Mizil a vorbit deschis despre averea sa și a spus că nu a fost niciodată sărac. „Eu am cât îmi trebuie. Eu nu am fost niciodată sărac”, a spus acesta, la o emisiune TV.

Viața lui a fost marcată de confort, cu locuințe spațioase, mașini puternice și vacanțe luxoase. Serghei Mizil a recunoscut că a avut „noroc” și că nu a urmărit să „strângă averi”.

„Eu am cât îmi trebuie. Eu nu am fost niciodată sărac. Tot timpul am stat în vile, mașini, șalupe că așa a fost norocul meu, nu că am fost deștept de la Dumnezeu. (…) Niciodată nu am fost înnebunit să fac sute de milioane. Eu mi-am trăit viața”, a spus acesta, la emisiunea lui Denise Rifai.

Pe lângă averea sa, Serghei Mizil primește și o pensie de la stat, pe care o consideră prea mică. El s-a declarat nemulțumit de suma lunară și a spus că nu s-ar fi putut descurca doar din acești bani.

„1.500 de lei îmi intră în bancă. Primesc notificare pe telefon când vin banii. Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor. Dacă ar fi să trăiesc dintr-o pensie, este exclus.”, a spus acesta.

El a comparat propria situație cu cea a unor colegi și prieteni care, „în vremurile bune”, câștigau zeci de mii de euro pe lună. Serghei Mizil a evidențiat astfel diferența uriașă dintre veniturile din trecut și pensia privată pe care o are acum.

Pe lângă pensia de la stat, Serghei își completează veniturile prin aparițiile la TV. În această toamnă participă la Asia Express, unde face echipă cu Mara Bănică.

Pentru fiecare săptămână petrecută în competiție primește 2.500 de euro, iar după cele trei săptămâni în care a rezistat, a adunat 7.500 de euro.