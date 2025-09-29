Cris-Tim Family Holding anunță intenția de listare la Bursa de Valori București

Cris-Tim Family Holding, liderul pieței de mezeluri și ready-meals („mâncăruri gata preparate”) din România, anunță intenția de listare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București. Oferta va include atât o componentă de vânzare de acțiuni deținute de acționarul majoritar, cât și o componentă de vânzare de acțiuni nou emise (majorare de capital social).

Compania este unul dintre cei mai importanți operatori din industria alimentară din România și își propune să-și consolideze această poziție gradual, până în 2030, atât prin creșterea organică a afacerii, susținută de un program de investiții major, cât și prin achizița unor jucători activi în piețele în care aceasta operează.

Cris-Tim Family Holding („Cris-Tim” sau „Compania”), liderul pieței de mezeluri și de ready meal („mâncăruri gata preparate”) din România, deținută în proporție de 99,97% de către Rangeglow Limited, controlat de către antreprenorii fondatori, Radu și Cristina Timiș, anunță intenția de lansare a unei oferte publice inițiale („IPO” sau „Oferta”) la Bursa de

Valori București, destinată investitorilor de retail din România, precum și investitorilor instituționali din afara Statelor Unite ale Americii, în baza Regulamentului S din Legea Valorilor Mobiliare.

Oferta va consta într-un pachet de acțiuni existente, precum și o componentă de majorare de capital social (emisiune de acțiuni noi). Informațiile detaliate în legătură cu Oferta vor fi publicate în Prospect, după aprobarea acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”). Cris-Tim intenționează să solicite admiterea acțiunilor la tranzacționare pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București, după încheierea cu succes a Ofertei.

• Oferta va cuprinde o ofertă de subscriere de acțiuni ordinare nou emise ale Cris-Tim precum și vânzarea de către acționarul majoritar a unor acțiuni ordinare existente din capitalul social al Companiei.

• Oferta se va adresa investitorilor de retail din România, precum și investitorilor instituționali din afara Statelor Unite ale Americii, în baza Regulamentului S din Legea Valorilor Mobiliare.

• Cris-Tim intenționează să solicite admiterea acțiunilor la tranzacționare pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București, în cadrul categoriei Premium.

• Banca Comercială Română S.A. și BRD - Groupe Societe Generale S.A. acționează în calitate de Co-Aranjori Mandatați în legătură cu Oferta. • Lansarea Ofertei depinde de condițiile de piață și de obținerea aprobării Prospectului de către ASF, de înregistrarea acțiunilor Companiei la Depozitarul Central, de înregistrarea majorării de capital la Oficiul Registrului Comerțului dar și de adoptarea aprobărilor corporative necesare.

• Detaliile complete ale Ofertei vor fi incluse în Prospect, care va fi publicat după obținerea aprobării acestuia de către ASF. În contextul intenției de listare a Companiei, domnul Radu Timiș Jr., CEO-ul Cris-Tim, notează: „Cris-Tim face parte din viața de zi cu zi a milioane de oameni, din țară și din străinătate. De- a lungul celor 33 de ani de prezență în economia locală, compania a investit constant, a inovat și lansat pe piață produse gustoase, sănătoase și recunoscute de români. Mai mult decât atât, întreg ecosistemul creat de Cris-Tim, de la echipă, producție, vânzări și distribuție, este unul eficient, sustenabil și profitabil. Am demonstrat că putem gestiona situații economice complexe în acești peste 30 de ani de experiență, iar compania s-a dezvoltat odată cu economia românească. Suntem lideri ai pieței pe segmentul de mezeluri și ready-meals și avem planuri ambițioase de creștere pentru următorii ani.

Experiența noastră din ultimele decenii a pavat drumul pe care suntem în acest moment, respectiv inițierea procesului de ofertă publică pentru listarea la Bursa de Valori București. Suntem încrezători în capacitatea companiei de a-și îndeplini planurile de dezvoltare”.

• Cris-Tim Family Holding este unul dintre cei mai mari procesatori de carne și producător de ready meals din România, cu capacități de producție aliniate la cele mai înalte standarde internaționale din industrie. Totodată, Compania operează anumite tehnologii de fabricație unicat la nivelul regiunii Europei de Sud-Est.

• Compania are o rețea de distribuție națională, cu flotă proprie și forță de vânzări pentru a deservi optim atât clienții cheie, cât și magazinele tradiționale.

• Este cunoscută în piața din România pentru gama de produse sănătoase, cu eticheta curată („clean label").

• Cris-Tim este unul dintre cele mai cunoscute și solide branduri din FMCG-ul din România. Alte mărci recunoscute ale Companiei sunt Matache Măcelaru’, Bunătăți și Csárdás.

• Familia de antreprenori români Timiș are o istorie dovedită de creștere cu succes a afacerii de la un start-up la o companie alimentară proeminentă cu acoperire națională.

Cris-Tim Family Holding, lider pe piețele de mezeluri și ready-meals din România Cris-Tim este o companie antreprenorială românească, fondată în 1992, care în cei 33 de ani de existență s-a dezvoltat atât organic, cât și prin achiziții, de la un start-up la liderul piețelor de mezeluri și ready-meals.

Compania și-a consolidat gradual atât cotele de piață în sectoarele sale țintă, cât și profitabilitatea prin investiții substanțiale în tehnologie și logistică, inovație, focus pe calitatea produselor, competitivitate în politica de achiziții de materii prime, dezvoltare de branduri puternice, nivel ridicat de angajament și retenție al personalului, întărirea acestor capabilități facilitând în timp construcția unor avantaje competitive durabile ale modelului de afaceri Cris-Tim.

Cris-Tim este prezentă în piața de retail cu brandurile de mezeluri Cris-Tim, Matache Măcelaru’, Alpina, Obrăjori și Csárdás și respectiv cu brandul de ready meals Bunătăți.

Totodată, este un producator în ascensiune și pe segmentul de producție de mărci private pentru marile lanțuri internaționale de comerț modern. Brandurile Cris-Tim sunt printre cele mai proeminente din industria alimentară și printre cele mai cunoscute de consumatorul român, fiind susținute de programe de marketing și publicitate intensive și adecvat calibrate.

Produsul fanion al Cris-Tim este Salam Săsesc lansat sub brandul Cris-Tim în anul 2002, produs care a devenit ulterior catalizatorul principal al creșterii accelerate a vânzărilor companiei, cu o pondere de 15,1% în cifra de afaceri aferentă segmentului mezeluri în anul 2024.

Prin conceptul de „Eticheta curată” lansat în România pentru prima dată în 2017, Cris-Tim a dovedit că este cea mai inovatoare companie în materie de calitate. „Eticheta curată” a revoluționat industria de procesare a cărnii schimbând radical percepția de calitate și creând o nouă perspectivă de dezvoltare durabilă pentru întreaga industrie de profil.

Conceptul „Etichetă curată” a presupus asumarea explicită a obiectivului de a asigura un nivel de calitate ridicat al produselor (limitarea drastică a numărului ingredientelor sau aditivilor care pot dăuna pe termen lung stării de sănătate a consumatorilor). Produsele din portofoliul Cris-Tim cu „Eticheta curată” conțin până la maximum 4 E-uri/aditivi versus o medie a pieței de 9-11.

Cris-Tim Family Holding este în prezent una dintre cele mai mari companii care operează în sectorul agroalimentar din România, cu capacități de producție operaționale aliniate la tehnologii moderne. Compania operează trei fabrici cu o capacitate cumulată de 215 tone/zi, principala fabrică operată de Cris-Tim fiind cea de la Filipeștii de Pădure, cu o arie de producție de 50.000 de mp și o capacitate tehnologică de 165 tone de produse pe zi. În aceasta fabrică se produc exclusiv mezelurile sub brandurile principale ale Companiei, respectiv Cris-Tim și Matache Măcelaru’, care sunt integral aliniate conceptului de „Eticheta curată“, precum și produsele ready-meals din carne.

Fabrica de la Măgureni are o arie de producție de 6.000 mp și o capacitate de producție zilnică de 25 de tone, aceasta fiind alocată producției de mezeluri sub brandul economic Alpinia și producției de mezeluri sub mărci private.

Fabrica de la București este dedicată în exclusivitate producției categoriilor de produse ready-meals (supe, ciorbe, salate, meniuri), având o arie de producție de 2.200 mp și o capacitate tehnică de 25 tone pe zi.

Cris-Tim operează o infrastructură de logistică extensivă care include nouă depozite frigorifice de mari dimensiuni la nivel național și o flotă de peste 500 autovehicule comerciale și utilitare folosite pentru distribuția în rețeaua de comerț modern și în rețeaua de magazine tradiționale.

Cris-Tim are peste 2.000 de angajați, dintre care aproximativ jumătate au o vechime în companie de peste 7 ani. De asemenea, Compania dispune de o echipă profesionistă de management executiv, cu o experiență individuală care variază de la 12 la peste 30 de ani în industria alimentară sau industrii relevante pentru zonele de management acoperite. Brandurile Cris-Tim sunt prezente pe rafturile tuturor celor 13 rețele de retail care operează în România, precum și în peste 15.000 de magazine tradiționale. De asemenea, Compania operează o rețea de 18 magazine proprii și exportă produsele sale în 17 țări europene.

Exportul este realizat integral cu produse din portofoliul Cris-Tim Family Holding, reprezentând între 12-14% din vânzările anuale ale Companiei. La nivelul anului 2024, compania a produs și livrat peste 41.000 tone de produs finit.

În anul 2024, Cris-Tim a înregistrat venituri totale de 1,12 miliarde lei, cu EBITDA de 167 milioane lei și un profit net de 88 milioane lei. În ceea ce privește dinamica profitului net, Compania a înregistrat profituri substanțiale în ultimii ani de activitate.

Compania are două linii principale de afaceri: segmentul mezeluri care, la finalul anului 2024, a generat 86% din venituri, respectiv segmentul ready-meals care a contribuit cu 9,4% din venituri, dar care este o piață încă foarte tânără cu un ritm de creștere foarte rapid.

Veniturile aferente segmentului mezeluri au fost de peste 960 milioane lei în anul 2024 în timp ce veniturile aferente segmentului ready-meals au fost de peste 100 milioane lei în aceeași perioadă, în creștere puternică față de anii anteriori.

„Cris-Tim are un model de business axat pe eficiență operațională și profitabilitate. Încă de la început am fost pionieri în industria alimentară, inovația fiind parte din ADN-ul nostru. Am lansat primele produse industriale crud-uscate, primele produse ready-meals la scară națională, am introdus ambalajele pentru produsele feliate și am deschis noi segmente de piață. Această viziune și responsabilitate ne obligă să inovăm în continuare și să creăm noi segmente care să răspundă nevoilor consumatorilor și să dezvolte întreaga industrie.

Suntem în acest moment lideri de piață pe segmentul mezeluri și ready-meals și ne propunem să ne consolidăm poziția și mai mult. Noi suntem acolo unde sunt clienții noștri și ne adaptăm constant producția și rețeaua de distribuție în funcție de comportamentul consumatorului final.

Este ceea ce ne-a adus în poziția de lideri ai pieței și ceea ce ne susține în continuare”, spune Răzvan Furtună, CFO Cris-Tim. Viziune strategica de dezvoltare și creștere, fundamentată pe un plan major de investiții pe termen mediu Pentru perioada 2025-2030, Cris-Tim a lansat un plan de investiții de capital în cuantum de 890 de milioane lei.

O parte a acestui plan de investiții este concentrată în direcția dezvoltării capacităților existente de producție, program finanțat parțial prin programul național de revitalizare a industriei agro-alimentare Investalim. Programul de investiții va fi implementat în perioada 2025 – 2028, acordul de finanțare fiind semnat pe 8 octombrie 2024 de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale („AFIR”).

În afară de creșterea organică pe termen mediu peste ritmul pieței, care se bazează pe programul de investiții, în vederea implementării strategiei sale de dezvoltare, în următorii trei ani, Compania intenționează să identifice activ și să evalueze potențiale ținte de fuziuni și achiziții, cu scopul consolidării poziției sale competitive pe piețele de mezeluri și ready- meals și a diversificării portofoliului său de produse, vizând noi categorii de produse atât fresh, cât și procesate.