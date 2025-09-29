Dispariția de pe Youtube a serialului Plaha, explicată de un producător

Serialul „Plaha” a fost retras de pe YouTube de Jurnal TV în noaptea de duminică spre luni. Adrian Buraga, directorul general al Jurnal TV, a declarat, într-un interviu pentru HotNews, că retragerea serialului de pe YouTube reprezintă un pas necesar pentru negocierile cu platforme de streaming precum Netflix, HBO, Voyo sau Prima TV.

Adrian Buraga, directorul general al Jurnal TV și unul dintre producătorii serialului „Plaha”, a explicat decizia de a retrage serialul de pe YouTube. Acesta a precizat că, de la început, intenția nu a fost ca serialul să fie disponibil pe platforma gratuită:

„Noi din start nici nu am dorit să-l plasăm pe YouTube, îl difuzam doar la TV”, a declarat directorul Jurnal TV.

Jurnal TV a decis să pună episodul trei și, ulterior, restul de episoade pe YouTube pentru câteva zile, pentru a permite accesul celor care nu puteau urmări serialul în țară sau se aflau în străinătate.

În prezent, discuțiile cu platformele de streaming impun ca serialul să nu mai fie disponibil gratuit, pentru a facilita colaborarea comercială. Buraga a menționat că negocierile au început cu mai multe servicii, inclusiv Voyo, Prima TV și HBO, însă prioritatea producătorilor este o colaborare cu Netflix, cea mai populară platformă din Moldova, România și Europa.

Până la retragerea temporară, Plaha a înregistrat cifre record de audiență pentru un serial produs în Republica Moldova. Conform lui Adrian Buraga, serialul a acumulat 1,9 milioane de vizualizări pe YouTube, ceea ce reprezintă o creștere de 200% față de media obișnuită a canalului.

Impactul serialului nu este măsurat în influența asupra votului sau a alegerilor, după cum a explicat Buraga: „Fiecare dintre cei care au vizionat serialul a avut singur dreptul să-și aleagă opțiunea de vot. Noi ne-am propus doar să reamintim istoria tristă a Republicii Moldova și cred că am reușit”.

Publicul a reacționat imediat după ce serialul a fost trecut în modul privat, iar echipa Jurnal TV a primit sute de mesaje. Au existat tentative de vizionare prin platforma Patreon, însă Buraga a clarificat că acestea nu au fost autorizate și sumele plătite au fost returnate.