Ce fraze să spui în rugăciune înainte să te culci. Sfatul teologilor

Rugăciunea de seară ar trebui să fie însoțită de mai multe fraze care să pecetluiască intenția credinciosului. Cele patru fraze sunt de mulțumire, dar și de grijă pentru familie.

Teologii spun că după ce ai spus rugăciunea de seară este bine să mai rostești alte patru fraze suplimentare. ”Prima dintre ele: Doamne, îți mulțumesc pentru pacea, bucuria și fiecare provocare de astăzi, indiferent de circumstanțele bune sau dificile știu că nu m-ai părăsit. Tu folosești fiecare lucru pentru a mă forma și a mă face să cresc.

Cea de-a doua este: Doamne îți încredințez familia mea, fă ca mâna ta binecuvântată să îi înconjoare, protejează-i de orice rău, adu-le pacea sufletească și apropie-i de tine”, mai spun aceștia.

Următoarele două fraze au legătură cu intențiile clare și iertarea greșelilor. ”Doamne știu că totul este în mâinile tale, tu mi-ai pregătit calea, chiar și atunci când drumul nu este clar credința mea este mai mare decât frica mea.

Iar ultima frază este: Doamne te rog să-mi ierți greșelile și cele cu voie și cele fără voie, curăță-mi gândurile și intențiile înainte de a adormi, te rog să mă înconjori cu iubirea și pacea ta, lasă-mă să știu că am fost acceptat de tine și iubit de tine și că sunt iubit”.

Acest tip de rugăciune are mai multe forme. Dar potrivit părintelui Cleopa cea mai scurtă și cea mai puternică formă este aceasta: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”. Sau poţi să zici şi aşa: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”

Părintele spunea că odată rostit numele Mântuitorului nu vor mai exista coșmaruri în somn și nici vise urâte și pline de spaimă. Pentru că Satana nu se poate apropia de locul unde este rostit numele lui Iisus.