Ce este cardul de sănătate. Tot ce trebuie să știi

toate persoanele asigurate la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) primesc un card de sănătate, însă mulți nu știu ce trebuie să facă în caz de pierdere, furt sau schimbare a numelui, sau când cardul le expiră.

Cardul Național de Asigurări de Sănătate este un card din plastic cu cip integrat, care permite accesul pacienților asigurați la servicii medicale și farmaceutice pe teritoriul României. Cipul integrat validează serviciile medicale furnizate de cabinete de medicină primară, spitale, ambulatorii, laboratoare și farmacii și permite decontarea acestora din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cardul servește drept dovadă că asiguratul a beneficiat de servicii medicale, contribuind la transparența și eficiența gestionării fondurilor din sistemul de asigurări de sănătate. Este destinat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, copiii sub 18 ani beneficiind de servicii medicale gratuite fără card.

Persoanele care nu sunt asigurate în sistemul național nu pot beneficia de card, iar cei care nu l-au primit încă pot continua să primească servicii medicale de bază.

Cardul conține date esențiale despre asigurat: nume, cod unic de identificare, data nașterii, termenul de valabilitate și numărul de identificare. În anumite cazuri, medicul de familie poate adăuga informații medicale suplimentare. Cardul permite accesul la serviciile decontate de sistemul public de sănătate și funcționează ca un cod de acces în Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), pentru prescripția electronică și cardul electronic de asigurări de sănătate.

Cardul este emis automat de CNAS pentru persoanele care împlinesc 18 ani sau dobândesc ulterior calitatea de asigurat. Furnizorii de servicii medicale trebuie să înmâneze cardul personal, pe bază de semnătură și act de identitate, după două încercări la domiciliu.

Copiii și adolescenții sub 18 ani nu primesc card, beneficiind de asistență medicală gratuită.

Cardul se trimite prin Poșta Română și se predă personal titularului. Dacă altcineva trebuie să-l primească în locul tău, este necesară o împuternicire.

Pentru activare, cardul trebuie prezentat la primul cabinet medical (nu la farmacie), unde titularul înlocuiește codul PIN inițial (000) cu unul personal. Dacă PIN-ul este introdus greșit de cinci ori, cardul se blochează. Ulterior, cardul se utilizează la furnizorii medicali sau farmaceutici pentru decontarea serviciilor din fondurile CNAS.

Inițial valabil cinci ani, cardul a beneficiat de prelungiri succesive. Cardurile emise până în 31 iulie 2018 au valabilitatea extinsă la 7 ani, iar cele emise după 1 august 2018 sunt valabile 7 ani de la emitere. Platforma informatică recunoaște cardurile chiar și după expirarea datei înscrise pe plastic, timp de doi ani, datorită certificatelor digitale din cip.

Începând cu 1 martie 2025, calitatea de asigurat poate fi verificată pe site-ul siui.casan.ro.

Dacă cardul a fost pierdut, furat sau dacă ți-ai schimbat numele, trebuie să soliciți un card nou. Documentele necesare includ:

Cerere tip (disponibilă online pe site-ul CNAS)

Copie a actului de identitate

Dovada plății contravalorii cardului duplicat (achitată la casieria CASM)

Declarație de împuternicire dacă titularul nu se poate deplasa personal

Documentele pot fi transmise și prin poștă electronică.

Dacă cardul a expirat, este suficient să mergi la medicul de familie, care îl va prelungi automat prin sistemul informatic. Rescrierea cardului se face automat la introducerea acestuia în cititorul medicului, iar perioada de valabilitate se actualizează conform legislației.