Social

CCIR a semnat un nou Memorandum de Înțelegere cu CCPIT Shanghai

Comentează știrea
CCIR a semnat un nou Memorandum de Înțelegere cu CCPIT Shanghai
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Council for the Promotion of International Trade Shanghai (Camera Internațională de Comerț din Shanghai – CCPIT Shanghai) au semnat, în data de 22 iunie a.c., un nou Memorandum de Înțelegere, reînnoind astfel parteneriatul instituțional dintre cele două organizații la exact trei decenii de la primul acord de cooperare, din iunie 1996.

CCIR a semnat un nou Memorandum de Înțelegere cu CCPIT Shanghai

Noul memorandum vizează aprofundarea colaborării în domeniul comerțului și investițiilor, organizarea de expoziții internaționale și facilitarea arbitrajului comercial, precum și identificarea de noi oportunități pentru cooperarea dintre companiile românești și cele din regiunea Shanghai.

Președintele CCIR, dl Mihai Daraban a afirmat:

„România are deja un parteneriat economic tradițional cu China, cu un schimb comercial de aproximativ 10,8 miliarde de dolari, iar peste 14.800 de companii cu capital chinezesc sunt înregistrate astăzi la Registrul Comerțului din România. Toate aceste firme sunt persoane juridice române, cu acces deplin la piața unică europeană, și sunt cei mai buni ambasadori ai cooperării economice dintre cele două țări, pentru că înțeleg deopotrivă legislația românească și pe cea chineză. Camera de Comerț și Industrie a României va continua să susțină și să asiste investițiile chineze în România, pentru că dorim să aducem capital din afara României și să-l facem să producă valoare aici. De Shanghai ne leagă o rută maritimă de 25 de zile de navigare până în Portul Constanța, o legătură strategică pe care intenționăm să o valorificăm mult mai bine în anii care vin”.

Reguli noi pentru vânzarea mașinilor second-hand. Ce verificări ar putea deveni obligatorii
Reguli noi pentru vânzarea mașinilor second-hand. Ce verificări ar putea deveni obligatorii
Abir-Qesheth, o tradiție evreiască veche de mii de ani, readusă la viață. Intră sau nu la arte marțiale?
Abir-Qesheth, o tradiție evreiască veche de mii de ani, readusă la viață. Intră sau nu la arte marțiale?

Gu Chunting, vicepreședinte CCPIT Shanghai, despre parteneriatul economic România - China

„Parteneriatul economic dintre China și România a demonstrat constant prin rezultate concrete că este unul foarte eficient. România reprezintă un punct strategic important pentru cooperarea Chinei cu Europa Centrală și de Est, iar economiile celor două părți sunt complementare și beneficiază de avantaje distincte, ceea ce oferă perspective excelente de cooperare. Suntem convinși că, pe măsură ce schimburile dintre mediile de afaceri ale celor două state se vor aprofunda, vor apărea tot mai multe rezultate concrete, care vor aduce un nou impuls dezvoltării relațiilor chino-române”, a declarat dl Gu Chunting, vicepreședinte CCPIT Shanghai.

Prezent la ceremonia de semnare, E.S. dl Chen Feng, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România a subliniat faptul că:

„România și China se bucură de o prietenie tradițională profundă. De la stabilirea relațiilor diplomatice în 1949, cele două țări s-au tratat întotdeauna cu respect reciproc și pe bază de egalitate, iar în 2004 am instituit un Parteneriat Cuprinzător de Prietenie și Cooperare, punând astfel o bază solidă pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. Domeniile noastre de cooperare s-au extins către energia verde, economia digitală, tehnologia informației și comunicațiilor, iar recent am ajuns la un consens important privind comerțul cu produse agroalimentare și cooperarea în domeniul inspecției și carantinei. Reînnoirea acestui memorandum dintre CCIR și CCPIT Shanghai confirmă faptul că beneficiul reciproc rămâne direcția corectă a dezvoltării relațiilor chino-române”.

Stiri calde

12:31 - Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding
12:20 - Susținător al lui Călin Georgescu, ridicat de mascați după ce s-a filmat deghizat în „Piedone”
12:11 - Întâlnirea de taină de la Palatul Victoria. Ce a discutat Ilie Bolojan cu liderii USR și UDMR înainte de consultări
12:00 - Țara nimicurilor importante
11:55 - Cum influențează noul salariu minim pensia. Modificarea din formula de calcul care schimbă punctajul lunar
11:47 - Europarlamentarul Mihai Tudose: „Se creează Spațiul Schengen militar. România e pregătită?”
11:36 - Motivul real pentru care Wikipedia a declarat război Inteligenței Artificiale. Miza ascunsă din spatele interdicției ...
11:28 - Expoziție-eveniment: Tudor Crîșmăriuc, pictura ca exercițiu al privirii

HAI România!

Țara nimicurilor importante

Țara nimicurilor importante

Justiţia, o slugă de dânşii subjugată

Justiţia, o slugă de dânşii subjugată

Unde sunt reclamele de altădată?

Unde sunt reclamele de altădată?

Proiecte speciale