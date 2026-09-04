Judecătoria Călărași a pronunțat o primă decizie într-un caz care a stârnit indignare în comunitatea locală din comuna Ștefan Vodă. Învățătoarea Florența Vasilica Dincă, în vârstă de 48 de ani, a primit o pedeapsă de un an și opt luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a recunoscut că a agresat fizic trei elevi chiar în timpul orelor de curs, conform g4media.

Printre victimele cadrului didactic se numără și un copil diagnosticat cu autism. Hotărârea instanței a fost atacată deja cu apel de mama acestuia, care s-a arătat profund nemulțumită de blândețea pedepsei aplicate.

Incidentul pentru care cadrul didactic a fost trimis în judecată s-a petrecut la începutul acestui an, în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 din comuna Ștefan Vodă. Detaliile privind actele de violență apar explicit în documentele oficiale ale anchetatorilor.

Conform acordului de recunoaștere a vinovăției, la data de 26 ianuarie 2026, în intervalul orar 10:40-10:43, inculpata Dincă, în calitate de profesor învăţământ primar în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 din comuna Ștefan Vodă, ”aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în timpul orelor de curs, a agresat fizic trei elevi minori (…), prin lovirea cu palma în zona feţei/tragerea de ureche/lovirea cu caietul în cap, fapt ce le-a cauzat suferinţe fizice, care nu au fost obiectivate în zile de îngrijiri medicale.”

Anchetarea cazului a început la scurt timp după comiterea faptelor, după ce conducerea unității de învățământ a fost alertată de părinții unuia dintre minori. Directoarea școlii a sesizat organele de poliție la aproximativ o săptămână de la incident, iar procurorii au stabilit măsura controlului judiciar pentru învățătoare în luna aprilie.

Soluția de amânare a aplicării pedepsei îi permite însă Florenței Vasilica Dincă să își desfășoare în continuare activitatea didactică la clasă. Pe lângă statutul de cadru didactic, aceasta activează și în viața politică locală, deținând în prezent funcția de consilier local în comuna Ștefan Vodă din partea PNL, partid din partea căruia a candidat în trecut și pentru funcția de primar.