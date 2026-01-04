Cât de importantă este parola setată pe conturile online. Peisajul digital devine tot mai complex

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atrage atenţia asupra pericolelor generate de parolele slabe și recomandă utilizatorilor să își protejeze conturile online prin parole complexe și greu de ghicit.

„Într-un peisaj digital tot mai complex, parolele sunt prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat. O singură parolă compromisă poate oferi acces la conturi personale, date sensibile sau chiar infrastructuri esenţiale”, au transmis specialiştii DNSC.

Instituția subliniază că responsabilitatea nu este doar individuală: vulnerabilitatea unei singure persoane poate deschide ușa unor atacuri mai ample asupra altor utilizatori sau organizații. Din acest motiv, practicile sigure devin esențiale pentru protecția colectivă.

DNSC reamintește câteva reguli de bază care pot reduce semnificativ riscul compromiterii datelor:

Creează parole complexe, greu de intuit (cel puţin 12 caractere, combinaţii de litere mari/mici, cifre şi simboluri).

Nu reutiliza aceeaşi parolă pentru mai multe conturi.

Activează autentificarea în doi paşi (2FA) oriunde este posibil.

Foloseşte un manager de parole pentru a păstra credenţialele în siguranţă.

„O parolă puternică este mai mult decât o măsură de protecţie individuală — este un pas esenţial spre o reţea digitală mai sigură pentru toţi”, au mai transmis specialiştii în securitate cibernetică.

În 2025, România a înregistrat o creștere vizibilă a incidentelor cibernetice, multe dintre ele având ca punct de plecare compromiterea parolelor. Rapoartele internaționale și cele ale autorităților arată că tot mai multe atacuri vizează direct identitatea digitală a utilizatorilor și organizațiilor, prin încercări de autentificare frauduloasă și exploatarea conturilor deja compromise.

O mare parte dintre atacuri s-a concentrat pe parolele slabe sau reciclate. Datele indică faptul că mii de conturi românești au ajuns în diverse breșe de securitate, iar informațiile astfel obținute sunt folosite ulterior pentru accesarea altor platforme — de la rețele sociale, la servicii financiare sau conturi profesionale. Pe lângă utilizatorii obișnuiți, au fost afectate și companii, instituții și furnizori de servicii.

Totodată, 2025 a adus o intensificare a fraudelor digitale, alimentate inclusiv de instrumente automate și de tehnici de inginerie socială mai credibile decât în anii trecuți.

Phishingul, mesajele false care imită instituții oficiale și atacurile de tip „credential stuffing” au devenit metode dominante, fiind mai greu de depistat fără măsuri suplimentare de securitate.

Impactul nu este doar tehnic, ci și economic și reputațional: organizațiile raportează mai multe întreruperi ale activității, pierderi de date și costuri mai mari pentru recuperare. Specialiștii recomandă trecerea de la simpla parolă la soluții moderne — autentificare multifactor, parole unice pentru fiecare serviciu și monitorizarea permanentă a eventualelor breșe.