Cât costă o pomană în 2025. Preot: Slujba de parastas nu e condiționată de darurile materiale

Organizarea unei pomeni în 2025 presupune cheltuieli considerabile, care diferă în funcție de oraș, meniu și serviciile incluse. În general, costurile variază între 50 și 120 de lei de persoană, în funcție de complexitatea meniului și de localitate. Dincolo de alegerile făcute de familiile îndoliate, preotul ortodox Dorin Cristea atrage atenția că parastasul nu ar trebui confundat cu un gest de afișare a bunăstării.

În orașele mici, o masă de pomenire cu preparate tradiționale, de post sau cu carne, costă în medie între 50 și 80 de lei de persoană.

În marile orașe, prețurile pot urca la 100-120 de lei, mai ales dacă sunt incluse servicii complete precum servirea la masă, coliva, băuturile și deserturile.

La un număr de 50 de participanți, costul total al unei pomeni ajunge ușor la 4.000 – 6.000 de lei. Pentru colivă și colaci, prețurile sunt suplimentare, în jur de 20-30 de lei bucata sau 100-120 de lei kilogramul.

Potrivit slujitorului Bisericii, slujba de pomenire nu este condiționată de oferirea de mese sau daruri materiale. El atrage atenția că practica este adesea greșit înțeleasă și că adevărata milostenie înseamnă să te îndrepți către cei care au cu adevărat nevoie de ajutor. În locul meselor costisitoare, oamenii pot oferi, de exemplu, o masă caldă copiilor sau vârstnicilor din centrele de îngrijire.

„Nu există o legătură între slujba de pomenire și obligația de a da de pomană un anumit număr de meniuri, mai bogate sau mai sărace. E greșit înțeleasă această practică. Oamenii ar trebui să se îndrepte către cei care au, într-adevăr, nevoie de ajutor. Pot oferi o masă caldă copiilor sau bătrânilor din anumite centre de îngrijire”, ne-a spus părintele.

El a adăugat că gesturile materiale făcute după slujba de parastas nu trebuie să fie motivate de mândrie sau de dorința de a afișa statutul social. Oferirea de alimente, bani sau alte daruri rămâne un act strict voluntar, menit să completeze rugăciunea, însă fără rugăciune gestul își pierde din semnificația spirituală. În practică, mulți oameni se concentrează mai mult pe cantitatea sau valoarea a ceea ce oferă, riscând să transforme o faptă de milostenie într-o competiție sau într-un motiv de laudă.

„Nu ar trebui să oferim din mândrie. Este un gest complementar rugăciunii, dar fără rugăciune nu are aceeași valoare. Oamenii risipesc și se îngrijesc mai mult de ceea ce oferă, însă rugăciunea ar trebui pusă pe primul loc. Nu există nicio condiționare din partea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) pentru săvârșirea slujbei de parastas doar dacă se oferă ceva”, a mai spus slujitorul bisericii.

Pentru anul 2025, statul oferă un ajutor financiar consistent celor care suportă cheltuielile de înmormântare. Conform Casei Naționale de Pensii Publice, cuantumul ajutorului de deces este de 8.620 de lei pentru decesul unui asigurat sau pensionar și de 4.310 lei pentru decesul unui membru de familie neasigurat.

Suma reprezintă o creștere de peste 1.000 de lei față de anul 2024, conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat. În multe cazuri, ajutorul poate acoperi integral costurile înmormântării și ale mesei de pomenire.

Ajutorul de deces se acordă persoanei care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de înmormântare. Poate fi vorba despre soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau o altă persoană care prezintă documente justificative.

Dosarul trebuie să conțină certificatul de deces, actul de identitate al solicitantului și documente care atestă cheltuielile. Plata se face în maximum trei zile lucrătoare de la depunerea cererii la Casa de Pensii.

Ajutorul se acordă și în cazul persoanelor care, în ultimele șase luni înainte de deces, au avut calitatea de asigurat, indiferent de vechimea în muncă. De asemenea, din toamna anului 2024, sprijinul poate fi solicitat și pentru decesul persoanei aflate în concediu de creștere a copilului sau al unui membru de familie al acesteia.