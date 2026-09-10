Castelul Bran a fost inclus de Yahoo într-o selecție internațională de 13 destinații misterioase recomandate pentru o călătorie în această toamnă, ocupând locul 12 în clasament.

Obiectivul turistic din județul Brașov este prezentat alături de locuri din Mexic, Scoția, Portugalia, Irlanda, Italia, Statele Unite, Cehia și Anglia, toate asociate cu legende, ritualuri, povești despre spirite sau istorii neobișnuite.

Selecția publicată de Yahoo Creators se adresează turiștilor atrași de destinații cu o atmosferă aparte și de poveștile care s-au transmis de-a lungul generațiilor. În cazul Castelului Bran, elementul central îl reprezintă asocierea cu Dracula și imaginea pe care legenda vampirului a construit-o în jurul Transilvaniei.

Yahoo prezintă Castelul Bran drept una dintre destinațiile potrivite pentru turiștii interesați de povestea lui Dracula și de atmosfera misterioasă a Transilvaniei. Castelul medieval, amplasarea sa și legendele care au circulat în jurul zonei contribuie la popularitatea sa internațională.

Articolul face însă o precizare importantă privind legătura dintre Bran și Vlad Țepeș. Asocierea dintre domnitorul medieval și castel este mult mai puțin directă decât lasă să se înțeleagă imaginea consacrată de cultura populară.

Vlad al III-lea, cunoscut drept Vlad Țepeș, a domnit în Țara Românească în secolul al XV-lea și a devenit ulterior una dintre sursele de inspirație pentru personajul Dracula creat de scriitorul irlandez Bram Stoker.

În schimb, legătura dintre Vlad Țepeș și Castelul Bran nu are aceeași soliditate istorică pe care o sugerează promovarea turistică. Imaginea Branului drept „castelul lui Dracula” s-a consolidat mai ales prin cultura populară și turismul modern.

Un alt detaliu menționat în contextul legendei este că Bram Stoker nu a vizitat România.

Selecția Yahoo reunește locuri foarte diferite, de la catacombe și osuare până la muzee, castele și cartiere istorice.

Pe primul loc se află Mumiile din Guanajuato, Mexic, unde sunt expuse trupuri conservate natural după înhumare, multe provenind din perioada epidemiei de holeră din 1833.

Locul al doilea este ocupat de bolțile subterane din Edinburgh, Scoția, spații construite în interiorul South Bridge în secolul al XVIII-lea. Astăzi, acestea sunt incluse în tururi care prezintă istoria orașului și povești despre crime și fenomene paranormale.

Pe locul al treilea se află Capela Oaselor din Évora, Portugalia, ale cărei ziduri și coloane sunt decorate cu rămășițele unor persoane. Capela a fost amenajată de călugării franciscani în secolul al XVI-lea.

Lista continuă cu Isla de las Muñecas, din apropierea Ciudad de México, cunoscută pentru sutele de păpuși agățate de copaci, și Leap Castle, din Irlanda, un castel medieval în jurul căruia au apărut numeroase legende.

În Italia, Yahoo include Catacombele San Gennaro din Napoli, un complex subteran care datează din primele secole ale creștinismului și care păstrează morminte, fresce și mozaicuri.

Clasamentul mai cuprinde Cimitirul Bonaventure din Savannah, un tur al fantomelor din French Quarter, New Orleans, precum și tradiția mayașă Hanal Pixán din Mérida, Mexic, dedicată comemorării celor morți.

Pe lista Yahoo se mai regăsesc Ossuarul Sedlec din Kutná Hora, Ossuarul Bisericii Sf. Iacob din Brno și Museum of Witchcraft and Magic din Boscastle, Anglia.

Includerea Castelului Bran în această selecție internațională evidențiază rolul pe care legenda lui Dracula îl are în promovarea turistică a României. Pentru vizitatori, experiența nu se limitează însă la povestea vampirului.

Castelul este amplasat într-o zonă a Transilvaniei cunoscută pentru peisajele montane și pentru patrimoniul său istoric. Tocmai combinația dintre arhitectura medievală, peisaj și poveștile asociate locului contribuie la imaginea misterioasă prezentată turiștilor străini.

Selecția Yahoo pune astfel Castelul Bran în același context cu alte destinații internaționale în care istoria documentată și legendele locale s-au intersectat, devenind parte din experiența turistică.

Prin poziția ocupată în clasament, Castelul Bran se află înaintea muzeului dedicat vrăjitoriei și magiei din Boscastle, dar după ossuarul din Brno. Clasamentul nu reprezintă o ierarhie oficială a obiectivelor turistice, ci o selecție editorială construită în jurul destinațiilor cu povești misterioase și tradiții neobișnuite.

Pentru România, apariția Branului într-o astfel de selecție internațională readuce în atenție una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale țării și, în același timp, diferența dintre legenda lui Dracula și datele istorice despre Vlad Țepeș și castel.