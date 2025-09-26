Carne crudă, dată copiilor la cantina unui liceu din Oradea

Elevii de la Liceul Greco-Catolic din Oradea au fost la un pas să mănânce carne de pui crudă, servită la cantina școlii. Incidentul a stârnit un val de nemulțumiri în părinților, iar unii au decis să își retragă copiii de la masa oferită de unitatea de învățământ. Inspectorii DSV și Protecția Consumatorului au intrat pe fir.

Totul s-a întâmplat în momentul în care două clase au intrat la masă, iar personalul cantinei a constatat că nu existau suficiente porții pregătite. Pentru a acoperi lipsa, angajații au pus carnea la cuptor în grabă, fără să se asigure că aceasta a fost gătită complet.

Directoarea școlii, Antonia Nica, a explicat că situația a apărut în urma unei erori de comunicare privind numărul de porții necesare. Învățătoarea unei clase nu a transmis comanda, iar lipsa verificării din partea cantinei a dus la incidentul neplăcut.

„Masa a fost oprită imediat ce s-a constatat că bucățile de carne erau crude. Din fericire, niciun copil nu a apucat să mănânce”, a explicat directoarea, potrivit publicației locale Bihoreanul.

În urma acestui incident, unii au decis să renunțe definitiv la masa oferită de cantina școlii.

„Nu pot risca sănătatea copilului meu. Este inacceptabil ca într-o școală să se servească mâncare insuficient preparată”, a spus unul dintre părinți, conform sursei.

Firma care asigură masa elevilor și-a asumat responsabilitatea pentru incident și a transmis scuze oficiale, dând asigurări că vor fi implementate măsuri suplimentare pentru a evita astfel de situații pe viitor.

„Mai mult nu cred că avem ce face. A fost o întâmplare, nu o chestiune intenționată, și din fericire nu am avut urmări grave. Nu consider că avem de ce rezilia contractul”, a adăugat Antonia Nica.

Controalele făcute Protecția Consumatorului, Direcția de Sănătate Publică și Direcția Sanitar-Veterinară au scos însă la iveală și alte nereguli legate de activitatea firmei respective. Conform sursei, inspectorii ar fi găsit mai multe produse expirate găsite în depozitul restaurantului.

În urma verificărilor, societatea a primit două avertismente și a fost amendată cu 1.000 de lei.