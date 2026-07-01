Promoțiile de tip „2+1 gratis” sau „cumperi două produse și îl primești pe al treilea gratuit” sunt printre cele mai utilizate strategii de marketing din retail, însă specialiștii în comportamentul consumatorului avertizează că acestea nu duc întotdeauna la economii reale, potrivit stlouisfed.org.

Mai multe studii internaționale arată că astfel de oferte pot determina cumpărături impulsive, cheltuieli mai mari și chiar risipă alimentară, dacă produsele achiziționate nu sunt necesare.

Aceste promoții sunt întâlnite frecvent în supermarketuri, farmacii, magazine de cosmetice și platforme de comerț online. Deși mesajul transmite ideea unui câștig imediat, experții recomandă ca valoarea reală a ofertei să fie analizată înainte de cumpărare, comparând prețul pe unitate și necesitatea produselor incluse în promoție.

Psihologii și economiștii comportamentali explică succesul acestor campanii prin așa-numitul „efect al prețului zero” (zero-price effect). Atunci când un produs este prezentat drept gratuit, consumatorii tind să îi atribuie o valoare mai mare decât ar face-o în mod obișnuit și acordă mai puțină atenție costului total al achiziției.

Un material publicat de Federal Reserve Bank of St. Louis arată că termenul „gratis” activează mecanisme psihologice care reduc percepția riscului și îi determină pe oameni să se concentreze asupra beneficiului aparent, ignorând uneori costurile indirecte sau faptul că achiziționează produse pe care nu intenționau inițial să le cumpere.

Potrivit aceleiași analize, consumatorii pot ajunge să creadă că nu au nimic de pierdut atunci când primesc ceva gratuit, chiar dacă, în realitate, valoarea totală a coșului de cumpărături crește.

Experții în retail subliniază că promoțiile de tip „2+1 gratis” sunt avantajoase în principal atunci când clientul intenționa deja să cumpere toate produsele respective.

În schimb, dacă oferta determină achiziționarea unor produse suplimentare care nu ar fi fost cumpărate în mod normal, economia dispare, iar suma cheltuită crește.

Publicația americană Tasting Table notează că multe promoții de tip BOGO („Buy One, Get One”) stimulează cumpărăturile impulsive. În plus, specialiștii recomandă verificarea prețului obișnuit al produsului, deoarece în unele situații acesta poate fi majorat înainte de lansarea promoției, reducând avantajul real pentru consumator.

O altă consecință frecventă este acumularea unor cantități mai mari decât pot fi consumate înainte de expirare.

Acest fenomen este întâlnit mai ales în cazul produselor alimentare perisabile, unde tentația de a beneficia de oferta gratuită poate conduce la risipă. Organizațiile care monitorizează reducerea deșeurilor alimentare au atras în repetate rânduri atenția că promoțiile de tip „cumperi mai multe” pot contribui la aruncarea alimentelor care nu sunt utilizate la timp.

În cazul produselor neperisabile, problema este diferită: consumatorii ajung să blocheze bani în articole pe care le vor folosi abia peste câteva luni sau poate deloc.

Rezultatele unor studii publicate în reviste științifice de marketing indică faptul că reducerile directe de preț sunt, în multe situații, percepute mai favorabil decât promoțiile de tip „Buy X Get X Free”, atunci când valoarea reducerii este identică.

Autorii unei cercetări publicate în revista Marketing Intelligence & Planning au concluzionat că reducerile aplicate direct unui singur produs generează o percepție mai bună asupra valorii tranzacției decât ofertele de tip „cumperi unul, primești unul gratuit”, în condițiile în care reducerea efectivă este aceeași.

Specialiștii în protecția consumatorilor recomandă câteva verificări simple înainte de a profita de o ofertă:

compararea prețului pe unitate cu cel practicat înainte de promoție;

evaluarea dacă toate produsele vor fi utilizate;

evitarea cumpărăturilor făcute exclusiv pentru că un produs este prezentat drept gratuit;

verificarea termenului de valabilitate în cazul alimentelor;

compararea promoției cu reducerile directe disponibile la produse similare.

Promoțiile „2+1 gratis” pot reprezenta economii reale atunci când sunt folosite pentru produse necesare și cumpărate în mod obișnuit.