Când casa ta e în regulă, ai spațiu să te ocupi de restul

Sunt multe lucruri de care trebuie să ai grijă ca proprietar: facturi, întreținere, reparații, acte. Dar există și o altă dimensiune, mai puțin vizibilă, dar esențială: aceea de a-ți proteja locuința împotriva riscurilor care nu depind de tine. Fenomenele naturale precum cutremurele, inundațiile, alunecările de teren pot afecta serios o construcție, indiferent cât de bine e întreținută.

În acest context, asigurarea PAD nu e doar o cerință legală, ci un mod de a te pune la adăpost, cel puțin parțial, de efectele unor evenimente imprevizibile.

PAD este o poliță obligatorie pentru toate locuințele din România, fie că sunt deținute de persoane fizice sau juridice. Este emisă printr-un sistem național (PAID România) și acoperă riscuri majore, cum ar fi cele care pot afecta semnificativ structura unei case.

Polița se aplică doar locuințelor construite legal, înregistrate fiscal, și nu acoperă imobilele degradate, aflate în construcție sau utilizate în alte scopuri decât cel de locuire.

Locuințele sunt împărțite în două categorii, în funcție de materialele de construcție și de rezistența structurală:

Tip A – clădiri realizate din materiale solide și moderne, precum beton, cărămidă arsă sau piatră naturală.

Tip B – construcții tradiționale, cu rezistență scăzută, de exemplu din chirpici sau cărămidă nearsă.

Această clasificare are rolul de a adapta nivelul protecției la realitățile tehnice ale fiecărui tip de construcție.

PAD acoperă strict trei riscuri majore definite prin lege:

Cutremurul – în special în zonele seismice, un eveniment de acest tip poate provoca fisuri serioase în pereți, deplasarea fundației sau alte daune structurale.

Inundația – inclusiv cele provocate de ploi torențiale sau revărsarea râurilor, atât timp cât nu sunt cauzate de defecțiuni interne.

Alunecarea de teren – frecventă în zonele colinare sau montane, poate duce la probleme grave ale structurii unei case.

Este important de reținut că polița PAD nu include alte tipuri de daune, cum ar fi incendiile, furturile sau distrugerile provocate de furtuni. Pentru acestea, este necesară o asigurare facultativă.

Toți proprietarii de locuințe au această obligație legală. Nu contează dacă locuiești acolo permanent sau dacă este o casă de vacanță. Atât timp cât este înregistrată ca locuință, este necesar să aibă o poliță PAD valabilă. Obligația este în vigoare din 2025 și nerespectarea ei poate atrage amenzi aplicate de autoritățile locale.

Lipsa unei astfel de polițe înseamnă expunere totală în caz de dezastru natural. În lipsa PAD-ului, statul nu acordă despăgubiri. De asemenea, nu ai acces la ajutoare publice de urgență, indiferent de gravitatea situației. Mai mult, există și riscul de a primi amendă. Cu alte cuvinte, fără asigurare, toate costurile de reparație sau reconstrucție vor cădea exclusiv în sarcina ta, iar acestea pot fi semnificative.

Procesul e simplu și durează puțin, mai ales dacă ai actele pregătite. Ai nevoie de: • un act care atestă că ești proprietar (contract de vânzare, certificat de moștenitor, extras CF); • cartea de identitate; • câteva informații despre locuință (anul construcției, materialele din care este realizată, suprafața); • opțional: codul fiscal al imobilului. Polița poate fi încheiată la sediile asiguratorilor sau online.

PAD-ul acoperă strict riscurile naturale menționate anterior. Dacă vrei protecție extinsă, o poliță facultativă îți oferă acoperire și pentru incendii, furt, daune provocate altor persoane sau bunurilor tale din casă. Aceasta se poate personaliza în funcție de valoarea imobilului, conținut și zona geografică.

Cele două tipuri de asigurări nu se exclud, ci se completează. PAD este baza minimă, iar asigurarea facultativă construiește deasupra un nivel suplimentar de protecție.

O asigurare te ajută să gestionezi mai bine consecințele unor evenimente pe care nu le poți controla. Astfel, într-un cadru legal clar, știi exact ce acoperă polița, ce pași ai de urmat și ce compensații poți obține.

Asigurarea PAD este o măsură de protecție esențială, reglementată prin lege, care te ajută să fii pregătit în fața unor riscuri reale. Este ușor de încheiat, accesibilă și, mai ales, utilă.

Dacă vrei o protecție completă pentru locuința ta, poți oricând să adaugi și o asigurare facultativă. Împreună, cele două formează un pachet coerent de siguranță pentru tot ce înseamnă "acasă".

Vrei să afli mai multe despre cum funcționează PAD, ce acoperă și cum se completează cu o asigurare facultativă? Poți citi în detaliu în articolul Asigurarea PAD în România: protecție accesibilă pentru fiecare locuință.