Călătorii cu Uber, pe bază de abonament. Serviciul, disponibil în 25 orașe

Uber a lansat în România serviciul Uber One, un abonament lunar sau anual destinat utilizatorilor frecvenți ai platformei de ride-hailing, în contextul unei dispute legale semnificative în Statele Unite, unde compania este acuzată de practici comerciale înșelătoare.

Beneficiile Uber One

Uber One este acum disponibil pentru clienții din România, la un preț de 20 de lei pe lună sau 200 de lei pe an, cu prima lună oferită gratuit.

Abonamentul include o serie de avantaje pentru cursele eligibile, precum UberX sau Uber Black. Printre aceste beneficii se numără acces prioritar la șoferi cu rating ridicat, suport dedicat prin chat și posibilitatea de a acumula între 10% și 15% în credite Uber One pentru fiecare cursă marcată corespunzător în aplicație.

Creditele Uber One acumulate pentru comenzile următoare

Creditele acumulate sunt aplicate automat la comenzile viitoare, dar au o valabilitate de 60 de zile și nu pot fi transferate sau convertite în bani. Compania estimează că utilizatorii pot economisi, în medie, 30 de lei pe lună alegând Uber One.

Serviciul este disponibil în cele 25 de orașe din România în care Uber operează, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov și Constanța.

Probleme legale în SUA: proces intentat de autoritatea federală

Lansarea Uber One are loc într-un context complicat pentru companie. În aprilie, Comisia Federală pentru Comerț (FTC) din SUA a intentat un proces împotriva Uber, acuzând-o că a perceput taxe pentru abonamentul Uber One fără consimțământul explicit al clienților și că a îngreunat procesul de anulare a acestuia, contrar promisiunii de marketing „anulează oricând”.

„Americanii s-au săturat să fie înscriși la abonamente nedorite care par imposibil de anulat”, a declarat președintele FTC, Andrew Ferguson. Conform documentelor depuse în instanță, utilizatorii trebuiau să parcurgă până la 23 de ecrane și să efectueze 32 de acțiuni pentru a renunța la abonament.

Uber a respins acuzațiile, afirmând prin intermediul avocaților săi – inclusiv foști oficiali ai FTC – că procesul este rezultatul unei „investigații grăbite” și că se bazează pe „neînțelegeri”.

Aceasta nu este prima confruntare dintre Uber și FTC. În 2017, compania a plătit 20 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzații legate de inducerea în eroare a șoferilor, iar în 2018 a modificat politicile de securitate cibernetică pentru a încheia un alt proces intentat de aceeași agenție.