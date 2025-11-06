Politica

Bugetul pentru 2026 poate fi blocat de reforma administrativă. Avertismentul lui Tanczos Barna

Comentează știrea
Bugetul pentru 2026 poate fi blocat de reforma administrativă. Avertismentul lui Tanczos BarnaTanczos Barna. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Lipsa unei decizii a coaliției asupra reformei administrative poate afecta bugetul pentru anul viitor, susține vicepremierul Tanczos Barna. „Săptămâna viitoare trebuie să fie un ‘da’ sau ‘nu’. Fără aceste decizii, nu se poate face bugetul pentru anul viitor. Sunt convins că dacă nu decidem marți cu da sau nu, nu se mai poate face nimic pentru 2026”, a avertizat acesta într-un interviu acordat publicației Adevărul.

Coaliția a ajuns la un acord preliminar

După luni întregi de negocieri tensionate, liderii coaliției de guvernare au ajuns marți, 4 noiembrie, la un acord preliminar privind reforma administrației publice, urmând ca decizia finală să fie adoptată săptămâna viitoare. Planul prevede eliminarea a 30% dintre posturile bugetate la nivel local, ceea ce va însemna, în realitate, o reducere de aproximativ 10% a locurilor ocupate, echivalentul a 13.000 de angajați.

„Trebuie să clarificăm acest 30%. Acest procent înseamnă reducerea numărului de posturi, care generează o reducere efectivă de 10% a celor ocupate. Noi, cei din UDMR, inclusiv la discuția cu domnul președinte Nicușor Dan, am spus că suntem de acord cu această formulă, pregătită de domnul Cseke Attila. Asta înseamnă o reducere de 30% a posturilor teoretice și un efect de 10%, adică în jur de 13.000 de angajați din primării”, a explicat vicepremierul Tanczos Barna pentru aceeași sursă.

Cseke Attila

Sursa foto: Facebook/Cseke Attila

Tzancos Barna spune că reforma trebuie aplicată diferențiat

Barna a subliniat că măsurile nu pot fi uniforme, având în vedere diferențele dintre administrațiile locale.

Guvernul pregătește cea mai amplă restructurare. Coaliția a stabilit ce ministere scapă
Guvernul pregătește cea mai amplă restructurare. Coaliția a stabilit ce ministere scapă
ANAF va ști exact câte conturi avem. Cum vor fi urmărite toate tranzacțiile
ANAF va ști exact câte conturi avem. Cum vor fi urmărite toate tranzacțiile

„De la primărie la primărie lucrurile stau diferit. Unele au externalizat servicii, altele le-au internalizat. Sunt primari care au menținut un aparat redus și alții care au extins schema. Este dificil să impui un sistem unic pentru toate cele 3.200 de UAT-uri. Totuși, ne apropiem de varianta finală și am făcut pași importanți”, a precizat el.

Pe lângă măsurile pentru administrația locală, coaliția a stabilit și o diminuare de 10% a bugetului de personal în instituțiile centrale.

„S-a agreat o reducere de 10% a cheltuielilor de personal pentru administrația centrală, față de anul 2025. Este o economie similară cu cea aplicată la nivel local. A fost și o cerință a PSD ca reforma să se aplice echilibrat în ambele structuri”, a adăugat vicepremierul.

Reforma nu va afecta Educația, Apărarea și Sistemul Sanitar, iar Poliția va fi analizată separat. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, trebuie să prezinte până marți varianta finală a proiectului de reformă.

Grindeanu: „Discuțiile continuă”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ținut să precizeze că nu s-a luat încă o decizie finală:

„Nu am discutat despre așa ceva, nu s-a luat nicio decizie legată de acest subiect. Mai sunt aspecte de clarificat, în special privind administrația centrală. Reforma locală nu înseamnă concedieri, ci mai degrabă reorganizări și comasări”, a spus Grindeanu la Antena 3 CNN.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:14 - Un cuplu a jefuit o bancă la prima întâlnire. O experiență de coșmar
19:08 - Ilie Bolojan, despre întâlnirea cu afaceristul cercetat de DNA: Ce a apărut în spațiul public sunt date parțiale
19:01 - Guvernul pregătește cea mai amplă restructurare. Coaliția a stabilit ce ministere scapă
18:53 - Disputa tramvaielor pentru București, tranșată: Electroputere VFU Pașcani câștigă a treia oară în fața STB
18:46 - Decizie definitivă în dosarul Roşia Montană: ÎCCJ a pus sub sechestru acțiunile companiei Gabriel Resources
18:33 - ANAF va ști exact câte conturi avem. Cum vor fi urmărite toate tranzacțiile

HAI România!

Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale