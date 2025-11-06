Bugetul pentru 2026 poate fi blocat de reforma administrativă. Avertismentul lui Tanczos Barna

Lipsa unei decizii a coaliției asupra reformei administrative poate afecta bugetul pentru anul viitor, susține vicepremierul Tanczos Barna. „Săptămâna viitoare trebuie să fie un ‘da’ sau ‘nu’. Fără aceste decizii, nu se poate face bugetul pentru anul viitor. Sunt convins că dacă nu decidem marți cu da sau nu, nu se mai poate face nimic pentru 2026”, a avertizat acesta într-un interviu acordat publicației Adevărul.

După luni întregi de negocieri tensionate, liderii coaliției de guvernare au ajuns marți, 4 noiembrie, la un acord preliminar privind reforma administrației publice, urmând ca decizia finală să fie adoptată săptămâna viitoare. Planul prevede eliminarea a 30% dintre posturile bugetate la nivel local, ceea ce va însemna, în realitate, o reducere de aproximativ 10% a locurilor ocupate, echivalentul a 13.000 de angajați.

„Trebuie să clarificăm acest 30%. Acest procent înseamnă reducerea numărului de posturi, care generează o reducere efectivă de 10% a celor ocupate. Noi, cei din UDMR, inclusiv la discuția cu domnul președinte Nicușor Dan, am spus că suntem de acord cu această formulă, pregătită de domnul Cseke Attila. Asta înseamnă o reducere de 30% a posturilor teoretice și un efect de 10%, adică în jur de 13.000 de angajați din primării”, a explicat vicepremierul Tanczos Barna pentru aceeași sursă.

Barna a subliniat că măsurile nu pot fi uniforme, având în vedere diferențele dintre administrațiile locale.

„De la primărie la primărie lucrurile stau diferit. Unele au externalizat servicii, altele le-au internalizat. Sunt primari care au menținut un aparat redus și alții care au extins schema. Este dificil să impui un sistem unic pentru toate cele 3.200 de UAT-uri. Totuși, ne apropiem de varianta finală și am făcut pași importanți”, a precizat el.

Pe lângă măsurile pentru administrația locală, coaliția a stabilit și o diminuare de 10% a bugetului de personal în instituțiile centrale.

„S-a agreat o reducere de 10% a cheltuielilor de personal pentru administrația centrală, față de anul 2025. Este o economie similară cu cea aplicată la nivel local. A fost și o cerință a PSD ca reforma să se aplice echilibrat în ambele structuri”, a adăugat vicepremierul.

Reforma nu va afecta Educația, Apărarea și Sistemul Sanitar, iar Poliția va fi analizată separat. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, trebuie să prezinte până marți varianta finală a proiectului de reformă.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ținut să precizeze că nu s-a luat încă o decizie finală:

„Nu am discutat despre așa ceva, nu s-a luat nicio decizie legată de acest subiect. Mai sunt aspecte de clarificat, în special privind administrația centrală. Reforma locală nu înseamnă concedieri, ci mai degrabă reorganizări și comasări”, a spus Grindeanu la Antena 3 CNN.