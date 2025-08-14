Social Bugetarii din primăriile de comune vor să se reducă doar posturile vacante







Bugetarii din primăriile de comune anunță că vor intra în grevă generală pe 8 septembrie. Aceștia sunt nemulțumiți de o prevedere din proiectul legii privind reforma administrației locale. Conform acesteia, ordonatorul de credite ar putea transforma posturile cu normă întreagă în posturi cu jumătate de normă.

Reprezentanții Sindicatului Național SCOR și cei ai Asociaţiei Comunelor din România au luat parte la discuțiile de la Palatul Victoria. La întâlnirea cu Ilie Bolojan, aceștia și-au exprimat nemulțumirile vizavi de reforma administrației locale.

„Pe 8 septembrie vom intra în grevă generală, a primăriilor de comune din România, dacă rămâne singura problemă pe care doresc să o abordez aici. Problemă care nu este legată de bani, problemă care nu este legată de deficitul bugetar, este o pătură în cap care ni s-a pus nouă, funcţionarilor publici din primării, în numele deficitului bugetar, dar, în fapt, fiind vorba despre nevoia de răfuială personală a câtorva primari de municipii cu oameni care-i incomodează”, arată Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național SCOR.

El susține că ultima versiune a legii ar elimina complet prevederile negociate anterior. Potrivit președintelui SCOR, forma publicată joia trecută par une în pericol regimul funcționarilor publici din România.

„La ultima formă a legii, ceea ce reuşisem să negociem în ediţiile precedente dispăruse cu totul din proiectul de lege, şi anume periclitarea regimului funcţionarului public, forma publicată joia trecută cuprinde cea mai veninoasă formă de epurare politică pe care putea să şi-o imagineze cineva, şi anume 'tăierea' funcţionarului public în două odată cu scaunul, odată cu postul”, a sisținut el.

Dan Cârlan susține că, în forma inițială a propunerii, primarii puteau reduce la jumătate doar posturile vacante, nu pe cele ocupate, soluție care fusese aprobată și de reprezentanții sindicali.

„Această formă a fost înlocuită (...) cu o formă care spune aşa: ordonatorul de credite poate stabili o funcţie publică ocupată ca fiind cu jumătate de normă, în termen de 30 de zile numeşte definitiv funcţionarul public care ocupă acea funcţie, îl numeşte cu normă redusă la jumătate. Asta înseamnă o presiune extraordinară de intimidare la adresa funcţionarilor publici care incomodează la nivelul primăriilor urbane”, a declarat el.

Potrivit acestuia, funcționarii publici care asigură legalitatea actelor administrative, a execuției bugetare, a urbanismului și a achizițiilor publice se află frecvent în conflict cu ordonatorii de credite.

„La noi, la comune, nu există niciun fel de astfel de tendinţă, presiunea a venit de la primarii marilor municipii, presiune pe persoanele, pe funcţionarii publici care asigură legalitatea actelor administrative prin secretarul general, legalitatea execuţiei bugetare, legalitatea în domeniul urbanismului şi legalitatea în domeniul achiziţiilor publice” a mai susținut Cârlan.

Reprezentantul sindical al bugetarilor din primării susține că măsura din proiectul de lege ar fi „cea mai perversă formă de persecuție și intimidare” la adresa funcționarilor publici.

„Îl ameninţi că-i vei stabili postul la jumătate de normă. Este incomparabil mai proastă soluţia pentru funcţionarul public decât destituirea. Dacă desfiinţezi un post ocupat, funcţionarul public are dreptul la şomaj şi are dreptul, doi ani de zile, să stea în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici, putând să-şi găsească o altă funcţie, la o altă instituţie”, a declarat liderul sindical.

El mai susține că, prin aplicarea acestei prevederi, posturile ocupate ar putea fi reduse unilateral la jumătate de normă, forțând angajații să accepte această situație sau să renunțe voluntar, pierzându-și privilegiile.