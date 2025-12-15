Bruxelles-ul intervine pe piața imobiliară. Primul Plan european pentru locuințe accesibile

Creșterea accentuată a prețurilor locuințelor în marile orașe europene a determinat instituțiile Uniunii Europene să ia în calcul măsuri coordonate pentru a sprijini statele membre, potrivit publicației Politico.

De la Lisabona la Tallinn, accesul la o locuință a devenit tot mai dificil pentru milioane de cetățeni, iar Comisia Europeană anunță, în această săptămână, primul său Plan pentru Locuințe Accesibile.

Inițiativa este coordonată de comisarul european pentru locuințe, Dan Jørgensen, care avertizează că lipsa de acțiune poate avea consecințe politice majore în statele membre.

Un răspuns european la presiunea pieței imobiliare

Într-un interviu acordat pentru Politico, Dan Jørgensen a descris situația actuală drept una critică. „Aceasta este o criză reală”, a declarat comisarul european pentru locuințe, subliniind că problema nu mai poate fi tratată doar la nivel declarativ. „Și nu este suficient doar să vorbim despre ea”, a adăugat acesta.

Planul Comisiei urmărește să combine acțiuni concrete la nivel european cu recomandări adresate guvernelor naționale, regionale și locale.

Potrivit lui Jørgensen, scopul este de a oferi autorităților „instrumente pentru a face schimbări reale pe teren”, fără ca Bruxelles-ul să depășească competențele sale într-un domeniu care rămâne, în principal, în responsabilitatea statelor membre.

Cea mai clară măsură anunțată vizează revizuirea regulilor UE privind ajutoarele de stat, pentru a permite guvernelor să utilizeze mai ușor fonduri publice în vederea construirii de locuințe accesibile.

Până în prezent, aceste fonduri puteau fi folosite în principal pentru locuințe destinate familiilor cu venituri reduse.

Noile reguli ar urma să reflecte realitatea actuală a pieței, în care inclusiv persoane din clasa de mijloc întâmpină dificultăți în a-și permite o locuință.

Astfel, finanțarea publică ar putea fi direcționată către toate categoriile afectate de excluderea de pe piața imobiliară.

Pachetul Comisiei va include și instrumente destinate limitării impactului închirierilor turistice pe termen scurt, considerate un factor important al penuriei de locuințe în orașe precum Barcelona, Florența sau Praga.

Dan Jørgensen a precizat că nu susține interzicerea completă a acestor platforme. „Nu sunt de partea celor care cer interzicerea închirierilor pe termen scurt”, a explicat el, menționând că acestea au oferit atât turiștilor experiențe alternative, cât și unor familii o sursă suplimentară de venit.

Totuși, comisarul a atras atenția că fenomenul a crescut „într-un ritm pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat”, ajungând ca, în anumite zone, astfel de locuințe să reprezinte până la 20% din fondul locativ.

O altă componentă a planului vizează monitorizarea speculațiilor din piața imobiliară. Comisia intenționează să colecteze date pentru a evalua amploarea fenomenului, în contextul în care locuințele sunt tratate tot mai des ca active financiare.

„Nu sunt împotriva faptului ca oamenii să facă bani”, a declarat Jørgensen, dar a avertizat că fondul locativ este privit tot mai mult ca „aur sau Bitcoin”, fără a se ține cont de rolul său social.

„A avea un acoperiș deasupra capului, o locuință decentă, este un drept al omului”, a spus comisarul.

Planul va include și o strategie de construcții menită să reducă birocrația și să introducă standarde comune, astfel încât materialele de construcție produse într-un stat membru să poată fi utilizate mai ușor în altele.

De asemenea, documentul va aborda situația celor peste un milion de persoane fără adăpost din UE.

Comisarul a subliniat că inițiativa nu reprezintă o preluare de competențe de către Comisie, dar a avertizat că ignorarea recomandărilor poate avea efecte politice.

„Le spun, cu respect, factorilor de decizie din toată Europa că fie tratează această problemă cu seriozitate, fie acceptă că vor trebui să cedeze puterea populiștilor”, a declarat Dan Jørgensen.