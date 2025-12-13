Mai puține locuințe construite în România. Cum a arătat piața imobiliară în 2025

În primele nouă luni ale anului 52025, au fost finalizate 40.322 de locuințe, în scădere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 1.990 de unități, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Cele mai multe case și apartamente terminate s-au aflat în mediul urban, care a reprezentat 54,3% din total.

Analiza pe surse de finanțare arată că locuințele realizate din fonduri private au scăzut cu 2.126 de unități, în timp ce locuințele finanțate din fonduri publice au înregistrat o ușoară creștere, cu 136 de unități.

La nivel regional, scăderi semnificative au fost înregistrate în regiunile Centru (-868 locuințe), Nord–Vest (-614), Vest (-341), Sud–Muntenia (-233), Sud–Est (-223) și Sud–Vest Oltenia (-215). În schimb, creșteri au fost raportate în regiunile București–Ilfov (+448 locuințe) și Nord–Est (+56 locuințe).

Datele INS arată astfel o ușoară tendință de scădere a numărului de locuințe finalizate în majoritatea regiunilor, cu excepția Bucureștiului și a regiunii Nord–Est, unde construcțiile continuă să crească.

În trimestrul III al anului 2025, locuințele terminate în mediul urban au reprezentat 53,1% din total, arată datele INS. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, numărul locuințelor realizate din fonduri private a scăzut cu 856 unități, în timp ce locuințele finanțate din fonduri publice au înregistrat o creștere de 193 unități.

Analiza pe regiuni evidențiază scăderi în majoritatea zonelor de dezvoltare: Nord–Vest (-644 locuințe), Nord–Est (-351), Centru (-293), Sud–Vest Oltenia (-75), Sud–Muntenia (-33) și Sud–Est (-11). În schimb, creșteri au fost înregistrate în regiunile București–Ilfov (+687 locuințe) și Vest (+57).

Datele arată că, deși în unele regiuni continuă construcțiile de locuințe, în majoritatea zonelor s-a înregistrat o reducere a numărului de unități finalizate în trimestrul III 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Schimbările sunt influențate și de creșterea prețurilor la materialele de construcții. Presați de aceste cheltuieli, mulți dezvoltatori au amânat proiectele sau ales să își rezerve timp pentru a căuta soluții în acest sens.