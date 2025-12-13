Mai puține locuințe construite în România. Cum a arătat piața imobiliară în 2025
- Mădălina Sfrijan
- 13 decembrie 2025, 07:03
În primele nouă luni ale anului 52025, au fost finalizate 40.322 de locuințe, în scădere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 1.990 de unități, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Cele mai multe case și apartamente terminate s-au aflat în mediul urban, care a reprezentat 54,3% din total.
În România s-au construit mai puține locuințe
Analiza pe surse de finanțare arată că locuințele realizate din fonduri private au scăzut cu 2.126 de unități, în timp ce locuințele finanțate din fonduri publice au înregistrat o ușoară creștere, cu 136 de unități.
La nivel regional, scăderi semnificative au fost înregistrate în regiunile Centru (-868 locuințe), Nord–Vest (-614), Vest (-341), Sud–Muntenia (-233), Sud–Est (-223) și Sud–Vest Oltenia (-215). În schimb, creșteri au fost raportate în regiunile București–Ilfov (+448 locuințe) și Nord–Est (+56 locuințe).
Situația în trimestrul III al anului
Datele INS arată astfel o ușoară tendință de scădere a numărului de locuințe finalizate în majoritatea regiunilor, cu excepția Bucureștiului și a regiunii Nord–Est, unde construcțiile continuă să crească.
În trimestrul III al anului 2025, locuințele terminate în mediul urban au reprezentat 53,1% din total, arată datele INS. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, numărul locuințelor realizate din fonduri private a scăzut cu 856 unități, în timp ce locuințele finanțate din fonduri publice au înregistrat o creștere de 193 unități.
Multe proiecte rezidențiale nu au fost finalizate
Analiza pe regiuni evidențiază scăderi în majoritatea zonelor de dezvoltare: Nord–Vest (-644 locuințe), Nord–Est (-351), Centru (-293), Sud–Vest Oltenia (-75), Sud–Muntenia (-33) și Sud–Est (-11). În schimb, creșteri au fost înregistrate în regiunile București–Ilfov (+687 locuințe) și Vest (+57).
Datele arată că, deși în unele regiuni continuă construcțiile de locuințe, în majoritatea zonelor s-a înregistrat o reducere a numărului de unități finalizate în trimestrul III 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Schimbările sunt influențate și de creșterea prețurilor la materialele de construcții. Presați de aceste cheltuieli, mulți dezvoltatori au amânat proiectele sau ales să își rezerve timp pentru a căuta soluții în acest sens.
