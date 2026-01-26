Social

Brownies cu ciocolată neagră și avocado. O rețetă cu puține calorii

Brownies cu ciocolată neagră și avocado. O rețetă cu puține calorii
Din cuprinsul articolului

Delicioasele brownies cu ciocolată neagră și avocado arată că un gust intens și o textură fină pot fi obținute din ingrediente simple, atent alese. Se prepară rapid, nu conțin lactate sau zahăr procesat și sunt ideale pentru cei care au ales un stil de viață echilibrat. Dacă preferi deserturile cu puține calorii, acesta te va impresiona.

Brownies cu ciocolată neagră și avocado

Secretul acestei rețete este avocado-ul bine copt, care înlocuiește untul și oferă o textură cremoasă, densă, fără să îngreuneze desertul.

În combinație cu cacao sau ciocolată neagră, rezultatul este un brownie cu gust intens, ușor umed în interior și perfect pentru momentele în care ai poftă de ceva dulce, dar simplu.

Pe lângă gust, ingredientele aduc și beneficii nutriționale. Avocado este bogat în grăsimi, vitamine și antioxidanți, iar ciocolata neagră completează desertul cu o aromă intensă.

Avocado

Avocado. Sursa foto: Arhiva EVZ

Mod de preparare

Ingrediente necesare

  • avocado bine copt
  • cacao pudră sau ciocolată neagră topită
  • făină
  • zahăr brun sau îndulcitor natural
  • esență de vanilie
  • un praf de sare

Bucățile de avocado se pasează până devine o cremă fină, apoi se amestecă apoi cu restul ingredientelor, până când compoziția devine omogenă.

Aluatul se toarnă într-o tavă tapetată și se coace timp de 20–25 de minute, la foc mediu. La final, brownies-ul trebuie să fie ușor moale la interior și bine legat la exterior.

Rețeta clasică de brownies cu ciocolată

Ingrediente:

  • 200 g ciocolată neagră
  • 150 g unt
  • 150 g zahăr 3 ouă
  • 100 g făină
  • 30 g cacao pudră
  • un praf de sare
  • esență de vanilie

Ciocolata și untul se topesc împreună la bain-marie sau la foc mic, amestecând constant. Separat, ouăle se bat cu zahărul până când compoziția devine ușor spumoasă, apoi se adaugă esența de vanilie. Se încorporează amestecul de ciocolată topită, iar la final se adaugă făina, cele 30 de grame de cacao și sarea, cernute în prealabil.

Aluatul se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coace la 170–180°C timp de 25–30 de minute. După răcire, se taie în pătrate și se servesc.


