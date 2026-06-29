British American Tobacco (BAT) a anunțat luni că va elimina aproximativ 5.500 de locuri de muncă și va transfera alte 3.500 de posturi către companii partenere, în cadrul unui amplu program de restructurare menit să reducă costurile și să accelereze transformarea digitală a grupului, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Măsurile vor afecta în total aproximativ 9.000 de angajați din afara Statelor Unite, cea mai importantă piață a companiei.

Producătorul mărcilor Lucky Strike și Dunhill a precizat că reorganizarea face parte dintr-o strategie mai amplă de creștere a eficienței operaționale și de adaptare la schimbările rapide din industria tutunului.

Compania urmărește să își îmbunătățească profitabilitatea într-un context marcat de reglementări tot mai stricte, scăderea consumului de țigări tradiționale și întârzieri în lansarea unor produse alternative.

Potrivit companiei, restructurarea este susținută de un proces amplu de modernizare care include utilizarea inteligenței artificiale și externalizarea unor activități către firme specializate, printre care și Accenture.

BAT estimează că programul va genera economii anuale suplimentare de aproximativ 600 de milioane de lire sterline până în 2028, dintre care circa 500 de milioane de lire ar urma să fie realizate deja până în 2027.

Compania nu a precizat în ce țări vor fi eliminate cele 5.500 de locuri de muncă, însă a confirmat că reorganizarea nu va include operațiunile din Statele Unite.

British American Tobacco a transmis că o parte dintre posturile transferate către furnizori externi provin din centrele sale globale de servicii din Costa Rica, Mexic, Polonia, România și Malaezia. De asemenea, sunt vizate anumite poziții din Pakistan, precum și unele roluri din domeniile digital și tehnologie din Polonia și România.

Compania a precizat că majoritatea modificărilor de personal au fost deja comunicate angajaților, iar în zonele în care procedurile nu au fost finalizate continuă consultările, în conformitate cu legislația locală.

Directorul general al BAT, Tadeu Marroco, a declarat că reorganizarea urmărește să transforme compania într-o organizație mai agilă și mai eficientă din punct de vedere al costurilor.

„Aceste schimbări îi afectează pe mulți dintre colegii noștri și suntem concentrați să îi sprijinim pe parcursul acestei tranziții cu grijă și respect”, a transmis Marroco într-un comunicat.

Analiștii au remarcat că amploarea concedierilor a fost peste așteptările pieței. BAT anunțase încă din luna februarie că pregătește un nou program de creștere a productivității, însă dimensiunea restructurării i-a surprins pe investitori.

După anunț, acțiunile companiei au înregistrat o scădere de aproximativ 2%, evoluând mai slab decât indicele FTSE 100 al Bursei din Londra.

British American Tobacco traversează o perioadă de transformare profundă, pe fondul declinului continuu al vânzărilor de țigări clasice. Compania estimează că volumul industriei produselor tradiționale din tutun va scădea cu aproximativ 2,5% în acest an.

În paralel, BAT investește în produse considerate cu risc redus, precum țigările electronice Vuse și pliculețele cu nicotină Velo. Totuși, dezvoltarea acestui segment a fost încetinită de procesul lent de autorizare a noilor produse pe piața americană.

Compania susține că întârzierile impuse de autoritățile de reglementare din SUA au favorizat pătrunderea pe piață a produselor ilegale provenite din China, afectând atât vânzările, cât și cota sa de piață.

În plus, BAT se confruntă cu presiuni generate de creșterea taxelor, înăsprirea reglementărilor și extinderea comerțului ilicit în mai multe state, inclusiv Australia și Bangladesh. Totodată, în Statele Unite, consumatorii s-au orientat către mărci mai ieftine pe fondul costului ridicat al vieții.

Compania a precizat că, în ultimele 18-24 de luni, și-a redus deja capacitățile de producție, inclusiv prin închiderea unei fabrici din Africa de Sud, iar actualul program de restructurare reprezintă o continuare a acestui proces de reorganizare.