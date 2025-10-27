Breșă de securitate la Gmail. Sute de milioane de conturi au fost sparte

Sute de milioane de utilizatori Gmail ar putea avea conturile compromise, după o breșă de securitate majoră. Specialiștii îi sfătuiesc pe oameni să își verifice parolele, deoarece au fost furate milioane de date, notează The Sun.

Expertul australian în securitate cibernetică Troy Hunt, cel care a făcut public incidentul, spune că au fost sustrase peste 183 de milioane de parole de la conturile Gmail. Informațiile furate ocupă aproximativ 3,5 terabytes de date, adică echivalentul a 875 de filme în format HD.

„Toți marii furnizori au adrese de e-mail acolo”, a declarat Hunt, explicând că nu doar utilizatorii Gmail au fost afectați, ci și cei care folosesc Outlook, Yahoo și alte platforme.

Breșa a avut loc în luna aprilie, însă abia acum a fost dezvăluită oficial pe site-ul expertului.

Pentru a afla dacă informațiile personale au fost expuse într-o breșă de securitate, utilizatorii pot accesa platforma online Have I Been Pwned. După accesarea paginii principale, este necesară introducerea adresei de e-mail în câmpul dedicat și selectarea opțiunii „Check”.

În partea de jos a paginii vor fi afișate toate incidentele de securitate asociate acelei adrese, inclusiv unele vechi de peste zece ani.

În situația în care e-mailul apare în lista celor compromise în urma celei mai recente breșe care a afectat Gmail, se recomandă schimbarea imediată a parolei. Totodată, este indicată activarea autentificării în doi pași, pentru un plus de protecție.

Astfel, la orice încercare de accesare a contului, utilizatorul va primi o notificare prin care i se solicită confirmarea identității. În partea inferioară a paginii vor fi afișate incidentele de securitate asociate adresei electronice, inclusiv cele petrecute în urmă cu mai mulți ani.

Dacă adresa a fost inclusă în cea mai recentă breșă de securitate Gmail, schimbarea parolei devine esențială, iar activarea autentificării în doi pași oferă un nivel suplimentar de siguranță, prin confirmarea fiecărei încercări de conectare.