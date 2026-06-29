Brazilia a obținut o calificare dramatică în optimile de finală ale competiției, după ce a dispus de reprezentativa Japoniei cu scorul de 2-1. Partida disputată luni, pe Houston Stadium din Statele Unite, a oferit momente de tensiune maximă pentru fanii ambelor echipe în acest al doilea meci din faza eliminatorie a turneului final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Selecționata antrenată de Carlo Ancelotti a început meciul încercând să construiască faze ofensive, însă jocul sud-americanilor a fost inițial lent și previzibil. Cu toate acestea, Selecao a reușit să își creeze primele ocazii periculoase chiar în debutul confruntării. Bruno Guimaraes a testat vigilența portarului advers în minutul 2, cu un șut periculos la colțul scurt, care a fost deviat de Sano. Ulterior, în minutul 14, poarta niponă a fost din nou pusă în pericol prin execuțiile succesive ale lui Cunha și aceluiași Bruno Guimaraes.

Contrar cursului jocului, tabela a fost deschisă de reprezentativa Asiei. În minutul 29, Kaishu Sano a reușit o intercepție extrem de importantă la centrul terenului, profitând de o neatenție a lui Danilo. Mijlocașul nipon a pătruns hotărât pe zona centrală și a marcat cu un șut plasat de la marginea careului de pedeapsă, stabilind scorul primei reprize, 0-1.

Echipa din America de Sud a acuzat vizibil șocul primirii golului și nu a mai reușit să pericliteze defensiva adversă decât prin două execuții de la distanță. Șuturile expediate de Vinicius în minutul 34 și de Cunha în minutul 38 au fost însă respinse de portarul Zion Suzuki. Brazilia a fost astfel pedepsită pentru o neatenție, dar a găsit resursele necesare să întoarcă scorul și să continue competiția în cele din urmă.

Naționala Canarinha a revenit de la cabine mult mai serioasă, mai decisă și a luat practic cu asalt poarta apărată de portarul Suzuki. Goalkeeper-ul nipon s-a evidențiat inițial la o lovitură de cap trimisă de Bruno Guimaraes în minutul 52. Doar două minute mai târziu, Tomiyasu a salvat providențial o minge trimisă din plonjon, tot cu capul, de Casemiro, respingând-o chiar de pe linia porții.

Eforturile intense ale brazilienilor au dat roade în minutul 56. Experimentatul Casemiro a reușit egalarea cu o lovitură de cap din doar 4 metri, în urma unei centrări precise venite de la Gabriel Magalhaes. Imediat după restabilirea egalității, cvintupla campioană mondială a trecut pe lângă golul de 2-1, însă Suzuki a deviat în bară șutul expediat de Vinicius la colțul lung în minutul 58.

Japonia a mizat pe cartea contraatacului, însă acțiunile ofensive ale selecționatei lui Hajime Moriyasu au fost rare. Cea mai periculoasă fază a asiaticilor din repriza secundă a avut loc în minutul 64, când Ueda a șutat puternic din colțul careului mare, dar Alisson Becker a fost la post și a respins spectaculos.

Spre finalul partidei, Selecao nu a încetat să creadă că poate încheia conturile în timpul regulamentar. În minutul 89, Vinicius a expediat un șut periculos din marginea careului, mingea fiind deviată milimetric pe lângă spațiul porții adverse.

Când spectatorii și cele două bănci tehnice se pregăteau deja pentru cele două reprize de prelungiri, Brazilia a dat lovitura de grație. În minutul 90+6, Rayan a recuperat excelent o minge, i-a pasat lui Bruno Guimaraes, iar acesta din urmă l-a găsit excelent în careu pe Gabriel Martinelli, care a înscris cu un șut plasat la colț, declanșând fiesta și aducând calificarea directă în optimi.

În faza optimilor de finală, Brazilia va juca împotriva învingătoarei dintre Coasta de Fildeș și Norvegia, într-o confruntare care se va disputa pe New York New Jersey Stadium. De cealaltă parte, eșecul este extrem de dureros pentru națională Japoniei, care era neînvinsă de zece meciuri oficiale și amicale, perioadă în care reușise inclusiv o victorie împotriva Braziliei la Tokyo cu 3-2 și un succes în fața Angliei la Londra cu 1-0. De asemenea, istoria consemnează că Japonia nu a reușit niciodată să obțină o victorie în faza eliminatorie la Cupa Mondială în cinci încercări oficiale.

Brazilia își consolidează poziția de cea mai ofensivă echipă din istoria turneelor finale, fiind formația cu cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială, cu un total de 244 de reușite, urmată de Germania cu 242 de goluri și Argentina cu 160 de goluri.

Brazilia - Japonia 2-1 (0-1) Au marcat: Casemiro (56), Gabriel Martinelli (90+6), respectiv Kaishu Sano (29). Stadion: Houston, Houston Stadium, Spectatori: 68.777. Competiție: Cupa Mondială 2026 - șaisprezecimi de finală.

Au evoluat echipele:

Brazilia: 1. Alisson Becker - 13. Danilo, 4. Marquinhos (căpitan), 3. Gabriel Magalhaes, 16. Douglas Santos - 8. Bruno Guimaraes (18. Danilo Santos, 90+8), 5. Casemiro (17. Fabinho, 90+2), 20. Lucas Paqueta (19. Endrick, 46) - 26. Rayan, 9. Matheus Cunha (22. Gabriel Martinelli, 66), 7. Vinicius Junior. Selecționer: Carlo Ancelotti. Rezerve neutilizate: 12. Weverton, 23. Ederson - 6. Alex Sandro, 14. Gleison, 15. Leo Pereira, 24. Roger Ibanez, 2. Ederson Silva, 10. Neymar, 21. Luiz Henrique, 25. Igor Thiago.

Japonia: 1. Zion Suzuki - 22. Takehiro Tomiyasu, 3. Shogo Taniguchi, 21. Hiroki Ito - 10. Ritsu Doan (căpitan; 2. Yukinari Sugawara, 66), 24. Kaishu Sano, 15. Daichi Kamada (7. Ao Tanaka, 78), 13. Keito Nakamura (25. Junnosuke Suzuki, 66) - 14. Junya Ito (6. Shuto Machino, 78), 18. Ayase Ueda, 11. Daizen Maeda (19. Koki Ogawa, 90+7). Selecționer: Hajime Moriyasu. Rezerve neutilizate: 12. Keisuke Osako, 23. Tomoki Hayakawa - 4. Kou Itakura, 5. Yuto Nagatomo, 16. Tsuyoshi Watanabe, 20. Ayumu Seko, 8. Takefusa Kubo, 17. Yuito Suzuki, 9. Keisuke Goto, 26. Kento Shiogai.

Oficialii partidei: Arbitru: Maurizio Mariani; arbitri asistenți: Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (toți din Italia); al patrulea oficial: Sandro Schaerer (Elveția); arbitru asistent de rezervă: Stephane De Almeida (Elveția). Arbitru video: Marco Di Bello (Italia); arbitri asistenți video: Ivan Bebek (Croația), Joe Dickerson (SUA). Cartonașe galbene: Sano (12), Casemiro (14), Kamada (45), Danilo (48), Junnosuke Suzuki (84).