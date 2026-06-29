Tehnologia bazată pe inteligență artificială schimbă modul în care sunt organizate examenele, după ce ochelarii inteligenți au început să fie folosiți pentru fraudarea testelor. Primele cazuri confirmate au fost raportate în Asia, iar instituțiile de învățământ și autoritățile analizează măsuri suplimentare pentru a limita utilizarea acestor dispozitive, potrivit CNN.

Noile generații de ochelari inteligenți, echipați cu funcții bazate pe inteligență artificială, pot fotografia discret subiectele de examen și pot furniza răspunsuri aproape în timp real, ceea ce îi transformă într-o provocare pentru sistemele clasice de supraveghere.

În luna mai, doi candidați care susțineau un examen de competență în limba engleză în Coreea de Sud au fost prinși folosind astfel de dispozitive. Rezultatele acestui test sunt folosite frecvent în procesele de recrutare.

Un caz similar a fost descoperit și în Taiwan, unde un candidat la examenul de admitere la o prestigioasă facultate de Medicină purta o pereche de ochelari inteligenți. Supraveghetorii au observat un comportament neobișnuit, iar verificările au arătat că rama dispozitivului se încălzea, semn că electronica era în funcțiune.

Experții atrag atenția că aceste dispozitive sunt tot mai greu de identificat, mai accesibile și pot funcționa aproape autonom.

Dispozitivele pot captura imagini ale subiectelor de examen și le transmit către modele de inteligență artificială, care generează rapid răspunsurile. Acestea sunt apoi afișate pe lentile sau comunicate utilizatorului prin sistemele integrate ale ochelarilor.

Profesorul asociat Meng Zili, cercetător la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong (HKUST), a testat performanța unei perechi de ochelari inteligenți comerciali într-un examen universitar de inginerie electrică.

Rezultatele au fost remarcabile: răspunsurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale au obținut un punctaj situat în primele cinci rezultate dintr-o grupă cu peste 100 de studenți, depășind cu mult media clasei, de 72 de puncte.

Potrivit cercetătorului, experimentul demonstrează că sistemele de evaluare trebuie regândite într-o perioadă în care inteligența artificială poate rezolva rapid probleme complexe.

În China, unde examenul național de admitere la facultate este susținut anual de peste zece milioane de candidați, autoritățile au introdus controale suplimentare în această vară, inclusiv verificarea tuturor perechilor de ochelari purtate de elevi.

Și în Coreea de Sud sunt analizate noi măsuri de securitate, deși dispozitivele electronice sunt deja interzise în sălile de examen.

În Taiwan, universitatea unde a fost descoperit cazul recent examinează modificarea regulamentelor privind utilizarea dispozitivelor inteligente în timpul testelor.

Avertismente au apărut și în Marea Britanie, unde șeful autorității care supraveghează examenele din Anglia a atras atenția că ochelarii și căștile inteligente bazate pe inteligență artificială pot favoriza creșterea numărului de fraude.

Experții susțin că apariția acestor tehnologii impune schimbări mai ample decât simpla înăsprire a controalelor.

Thomas Corbin, cercetător la Universitatea Deakin din Australia, consideră că numărul cazurilor descoperite reprezintă doar o mică parte a fenomenului și compară impactul ochelarilor inteligenți asupra examenelor cu revoluția produsă de ChatGPT în redactarea eseurilor.

La rândul său, profesorul Kong Siu Cheung, director al Centrului pentru Inteligență Artificială și Competențe Digitale al Universității de Educație din Hong Kong, afirmă că soluția nu este eliminarea tehnologiei din educație, ci adaptarea metodelor de evaluare și dezvoltarea gândirii critice a elevilor.

„Ar trebui să folosim tehnologia și inteligența artificială. Important este să nu externalizăm propria capacitate de a gândi”, afirmă profesorul.