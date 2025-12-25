BP face un pas uriaș: vinde 65% din Castrol pentru 6 miliarde de dolari

British Petroleum (BP) a anunțat vânzarea unei participații de 65% în afacerea de lubrifianți Castrol către fondul american Stonepeak, într-o tranzacție evaluată la 6 miliarde de dolari.

Această mutare survine la câteva luni după ce gigantul petrolier a început să caute un cumpărător pentru unitatea Castrol, potrivit CNBC.

Vânzarea evaluează întreaga afacere Castrol la 10,1 miliarde de dolari și reprezintă un pas semnificativ în strategia de „resetare” a companiei, care include ajustarea planurilor legate de energia verde și un program de dezinvestiții în valoare de 20 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2027.

Anterior, printre companiile evaluate ca potențiali cumpărători ai Castrol s-au numărat Reliance Industries din India, gigantul saudit Aramco, precum și firme de private equity, precum Apollo Global Management și Lone Star Funds, conform Bloomberg.

Carol Howle, CEO interimar al BP, a declarat în comunicatul oficial: „Odată cu această tranzacție, am finalizat sau anunțat peste jumătate din ținta de 20 de miliarde de dolari în dezinvestiții, iar fondurile vor consolida semnificativ bilanțul BP.”

Ea a adăugat:

„Vânzarea reprezintă un moment esențial în implementarea strategiei noastre de resetare. Simplificăm operațiunile, ne concentrăm downstream-ul pe activitățile integrate principale și accelerăm livrarea planului.”

BP va avea opțiunea de a vinde și restul de 35% din Castrol după o perioadă de blocaj de doi ani.

Tranzacția survine la scurt timp după anunțul privind numirea unui nou CEO — al patrulea în șase ani. Meg O’Neill, actuala șefă a Woodside Energy, va prelua conducerea BP începând cu 1 aprilie, înlocuindu-l pe Murray Auchincloss, care a ocupat funcția mai puțin de doi ani.

Analiștii consideră că schimbarea conducerii ar putea contribui la stabilizarea companiei. Dan Boardman-Weston, CEO al BRI Wealth Management, a declarat pentru CNBC: „Cred că vor urma și alte vânzări de active ale BP, grupul revenind la activitatea de bază: explorarea și dezvoltarea de petrol și gaze.”

BP a raportat performanțe sub așteptări în ultimii ani, înregistrând scăderi ale profitului anual în 2023 și 2024. Acțiunile companiei au deschis miercuri în urcare cu 1,3%, pentru ca ulterior câștigurile să se reducă la 0,9%.

De la începutul anului, titlurile BP au înregistrat o creștere de aproximativ 9%, după ce în 2024 au scăzut cu 15,7%. Investitorii au arătat o încredere sporită în companie în 2025, ca urmare a reorganizării conducerii, reducerilor de costuri și noilor descoperiri de zăcăminte.

Tranzacția cu Stonepeak marchează un moment important în strategia BP de restructurare și concentrare pe activitățile principale, continuând seria de dezinvestiții planificate de companie și pregătind terenul pentru următoarele etape ale dezvoltării sale în sectorul energetic.