Borșa vrea să devină cel mai important domeniu schiabil din nord-vest
- Veronica Bursașiu
- 17 august 2025, 10:36
Turism de top și servicii medicale de elită la Borșa. Sunt promisiunile președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Acolo une este primar prietenul și nașul său Ioan Sorin Timiș. Proiectul prevede printre altele, o arenă de biatlon și schi fond. Dar și un lift panoramic spectaculos spre Piatra Băiței din Baia Borșa.
Borșa vrea să devină cel mai important domeniu schiabil din N-V
La Borșa există singura pârtie olimpică de schi omologată în România. Sunt 6,45 km de pârtii de schi. Telegondola are o capacitate de 1800 persoane/oră. Borșa e prezentată pe situl oficial drept "paradisul inovativ al schiului din România"
"De 13 ani, de când Timiș Ion Sorin este primar, am sprijinit fiecare proiect al Borșei. Știu că acest oraș poate deveni cel mai important domeniu schiabil din nord-vestul României. Printr-o investiție reală, viabilă și profitabilă. Care creează locuri de muncă pentru maramureșen. Și este administrată impecabil de autoritatea locală. Am demonstrat deja, aici și în alte zone din județ, că știm să facem turism de calitate. Împreună cu Neluțu și prin colaborare cu ADR-NV vom dezvolta cu adevărat domeniul schiabil și infrastructura turistică din zonă", scrie președintele CJ Maramureș pe pagina sa oficială.
Ce viziune are Gabriel Zetea pentru Borșa
Gabriel Zetea spune că demersul de a face din Borșa cel mai important domeniu schiabil din nord-vestul României presupune extinderea domeniului schiabil, construirea unui lac de agrement, un aquaparc modern și o arenă de biatlon și schi fond. La Borșa, președintele Consiliului Județean Maramureș vede construit și un parc de aventură, dar și o pistă de biciclete între Borșa și Vișeu.
Gabriel Zetea e încurajat în proiectele pentru Borșa de recentele vizite ale ex-ministrului Marcel Boloș, directorul ADR Nord-Vest, respectiv de cea a ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Despre boloș, Zetea spune că e un prieten al Maramureșului," care ne-a sprijinit și ca ministru. Și ne-a dat asigurări că vom avea tot sprijinul necesar pentru finanțările europene".
Gabriel Zetea explică faptul că în domeniul Sănătăți, " Borșa are o șansă uriașă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a înțeles rapid cât de important este ca Spitalul de Recuperare Borșa să treacă în administrarea autorității locale. Pentru a fi transformat într-o unitate medicală de elită. A promis că va face demersurile pentru acest transfer. :i că va aloca fonduri pentru studiul de fezabilitate necesar reabilitării spitalului, astfel încât borșenii să beneficieze de servicii medicale la cele mai înalte standarde". Președintele Zetea spune și care sunt următorii pași după promisiuni.
Realizarea studiului de fezabilitate și alocarea fondurilor necesare pentru reabilitare sunt primii pași. Urmează modernizarea, extinderea și dotarea spitalului la cele mai înalte standarde."Primăria a făcut deja pași importanți, preluând fostul Hotel Stibina și alte clădiri și terenuri care vor fi redate comunității, transformate în spații utile și moderne. Este primul pas spre schimbarea reală", susține Gabriel Zetea.
