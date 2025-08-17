Borșa vrea să devină cel mai important domeniu schiabil din nord-vest

Gabriel Zetea spune că demersul de a face din Borșa cel mai important domeniu schiabil din nord-vestul României presupune extinderea domeniului schiabil, construirea unui lac de agrement, un aquaparc modern și o arenă de biatlon și schi fond. La Borșa, președintele Consiliului Județean Maramureș vede construit și un parc de aventură, dar și o pistă de biciclete între Borșa și Vișeu.